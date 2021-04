Rodoviária do Plano Piloto passa por desinfecção

Foi utilizado um composto feito com ozônio e quaternário de amônio, ambos não tóxicos para seres humanos

Nesta sexta-feira (30), o Governo do Distrito Federal (GDF), em parceria com a Marinha do Brasil, fez a desinfecção de um dos locais mais movimentados da capital: a Rodoviária do Plano Piloto. Em tempos de pandemia, todo cuidado é essencial.

Cerca de 40 fuzileiros navais, com o apoio da Polícia Militar do DF (PMDF), chegaram ao local por volta de 5h e iniciaram o processo de sanitização. Para o serviço, foi utilizado um pulverizador motorizado costal que dispersou um composto feito com ozônio e quaternário de amônio, ambos não tóxicos para seres humanos.

O produto foi aplicado em todas as plataformas, no subsolo, no mezanino, nas estações do BRT e no interior dos banheiros da unidade do Na Hora e do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel da PMDF. A operação foi finalizada pelos fuzileiros navais cerca de duas horas e meia após o início. Estima-se que cerca de 600 mil pessoas passem pela rodoviária diariamente.

O administrador da Rodoviária do Plano Piloto, Josué Martins, reforça o agradecimento aos militares pela parceria e pelo importante serviço executado. “Foi uma determinação do governador Ibaneis Rocha para que possamos atender com excelência a comunidade da Rodoviária. Os usuários estão se sentindo mais seguros, inclusive vieram nos parabenizar pela ação”, afirma.

Quem trabalha diariamente no local também aprovou a limpeza. Funcionária de uma banca de jornal da plataforma superior da Rodoviária, Idê Aparecida se sente mais segura para trabalhar em um local desinfetado. “Vem muita gente que circula por todas as cidades, né? Então eu acho muito importante”, destaca.

Essa é a quarta vez que a Rodoviária passa por uma desinfecção completa desse tipo promovida pelo GDF. Além disso, outras ações também são tomadas diariamente para a limpeza das superfícies mais expostas ao coronavírus.

“Temos vários dispensers com álcool gel. E nosso pessoal de limpeza e conservação sanitiza vários pontos, principalmente os corrimões das escadas, rolantes e fixas, e as maçanetas”, ressalta o administrador da Rodoviária.

As informações são da Agência Brasília