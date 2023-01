Rodoviária do Plano Piloto entrega dois banheiros reformados

O banheiro feminino conta com fraldário em espaço reservado, e o masculino possui um box com chuveiro

As pessoas que trabalham ou transitam pela Rodoviária do Plano Piloto podem contar com dois banheiros reformados, a partir desta segunda-feira (9). As instalações que ficam na plataforma inferior (térreo) foram abertas ao público depois dos serviços de manutenção que deixaram os equipamentos totalmente renovados. A ação foi completa, com a troca de piso e de portas, pintura e substituição de pias e vasos sanitários.

“Estamos entregando os banheiros totalmente refeitos, um masculino e outro feminino, onde fizemos a reposição de todos os itens que estavam faltando, como portas, vasos e azulejos”, informa o administrador da Rodoviária, Josué Martins. O gestor anuncia que, na próxima semana, há previsão de início das obras de manutenção de outros dois banheiros para completar o serviço no piso térreo, para depois seguir para o mezanino e, posteriormente, para a plataforma superior.

Os dois banheiros são grandes, com capacidade para receber, juntos, cerca de 30 pessoas de cada vez. As duas instalações possuem box exclusivo para pessoas com dificuldade de locomoção ou cadeirantes. O banheiro feminino conta com fraldário em espaço reservado, e o masculino possui um box com chuveiro.

Há box exclusivo para pessoas com deficiência

Além dos passageiros do transporte público coletivo, os banheiros são utilizados por trabalhadores das empresas de ônibus, lojas e órgãos que atuam na Rodoviária do Plano Piloto. A manutenção das instalações foi bem recebida pelo motorista Francisco Madeiros de Souza. Para ele, o importante agora é preservar o local: “O trabalho foi bem feito e o banheiro ficou muito bom, mas precisa ser preservado. Muita gente reclama [quando está quebrado], mas todos precisam ajudar a cuidar porque é um patrimônio que sai do bolso de todos”, lembra o rodoviário.

Maria de Jesus Bastos, permissionária da Rodoviária, avalia que a manutenção dos banheiros vai melhorar a vida dos usuários e demonstra o cuidado do GDF com as pessoas que passam pelo terminal. “É disso que nossa população precisa, de cuidado e zelo”, ressalta.

*Com informações da Agência Brasília