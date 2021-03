Ritmo acelerado na obra do túnel de Taguatinga

Isso porque mais de 50% da concretagem das paredes diafragma, estrutura construída para a contenção do terreno, já foi feita

O Governo do Distrito Federal informou que as obras do Túnel de Taguatinga atingiram uma importante marca esta semana. Isso porque mais de 50% da concretagem das paredes diafragma, estrutura construída para a contenção do terreno, já foi feita. Das 1.046 lamelas, termo para painéis de concreto, 540 já foram concluídas, o que equivale a 51,6% já executado.

As lamelas possuem profundidades e espessuras variáveis e são responsáveis por estabilizar as paredes da cavidade da obra, absorvendo tanto as cargas verticais quanto os empuxos horizontais. Até o momento, foram escavados 13,6 mil metros cúbicos de terra para a execução das paredes diafragma, sendo utilizados 4.100 metros quadrados de concreto projetado e 1.627 caminhões de concreto.

O subsecretário de Acompanhamento e Fiscalização de Obras do GDF, Ricardo Terenzi, indica que a evolução das obras do túnel de Taguatinga está em um ritmo bom e destaca o esforço do governo para manter a situação. “Os trabalhos estão dentro do cronograma. Mesmo com a pandemia a gente continua trabalhando, inclusive aos sábados e domingos, e estamos tomando os cuidados e respeitando os protocolos da covid-19”, afirma.

“Fico muito feliz porque a obra está andando num ritmo muito acelerado”, disse o governador Ibaneis Rocha em visita ao canteiro de obras no início do mês. “A gente tem expectativa que no início do ano que vem, em abril ou maio, vamos entregar essa obra para toda a população da região oeste”.

De acordo com a Secretaria de Obras, a próxima etapa da obra, assim que as lamelas forem totalmente instaladas, será a confecção das vigas e lajes que irão sustentar a cobertura do túnel. Finalizado esta fase mais estrutural, aí começará a escavação e abertura do túnel em si.

A obra

Iniciada em julho de 2020, a construção do túnel de Taguatinga é fruto de um investimento de R$ 275,7 milhões, provenientes de financiamento firmado pelo Governo do Distrito Federal junto à Caixa Econômica Federal, e estima-se que tenha gerado 1,7 mil empregos.

A passagem subterrânea fará uma ligação para motoristas que trafegam no sentido Ceilândia, pela Avenida Elmo Serejo, além de oferecer uma via alternativa pela superfície para o centro de Taguatinga. Isso evitará a retenção de veículos nos semáforos do centro da cidade. Com a conclusão da obra, os carros que estiverem na Avenida Elmo Serejo, sentido Plano Piloto, vão entrar pelo túnel e sair na Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

Quando concluída, a obra irá beneficiar cerca de 135 mil condutores que trafegam diariamente pelo centro de Taguatinga, desafogando o trânsito e resolvendo um problema crônico no local. A passagem vai auxiliar também o deslocamento para Ceilândia, Samambaia, Sol Nascente/Pôr do Sol e para a parte oeste do Entorno.

