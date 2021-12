Riacho Fundo recebe passeio ciclístico neste domingo (12)

A concentração está marcada para as 7h30, em frente à administração da cidade. A saída está prevista para às 9h

Neste domingo (12), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal realizará, com o apoio da administração regional do Riacho Fundo, o 4º Passeio Ciclístico do Detran-DF – circuito Riacho Fundo. A concentração está marcada para as 7h30, em frente à administração da cidade. A saída está prevista para às 9h.

O Passeio Ciclístico nas RA’s é uma iniciativa do Detran-DF, em parceria com as administrações regionais, que visa estimular a utilização da bicicleta como meio de transporte, conscientizar sobre os benefícios do uso da bicicleta e destacar o papel ativo do ciclista na construção de um trânsito mais seguro.

Para o diretor-geral do Detran, Zélio Maia, os passeios ciclísticos estão contribuindo para a conscientização do papel do ciclista nas vias do DF: “Esta iniciativa do Detran serve para mostrar que a bicicleta é um veículo utilizado para diversos fins na nossa cidade: diversão, meio de transporte, esporte, e, por isso, é fundamental respeitá-lo no trânsito”, afirmou o diretor.

Para participar do passeio é necessário que o interessado preencha o formulário disponível no link: https://www.even3.com.br/circuitodetrandfriachofundo/. Gratuitas, as inscrições são limitadas a 300 vagas. Os inscritos receberão uma “sacochila” do Detran contendo pulseira refletiva e materiais educativos. Além disso, serão realizadas palestras educativas e manutenção básica de bicicletas no local.

Serviço

4º Circuito de Passeio Ciclístico do Detran-DF nas RA’s – Etapa Riacho Fundo

Domingo – 12/12/21

Concentração: 7h30 – Estacionamento em frente à Administração Regional do Riacho Fundo

Saída: 9h

Inscrições por aqui (vagas limitadas)

