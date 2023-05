Riacho Fundo II comemora 28 anos com programação especial

De amanhã (2) até sexta (5), Na Hora e Sebrae ofereção serviços especiais à população. No sábado, tem festa

A festa de aniversário dos 28 anos do Riacho Fundo II começa nesta terça-feira (2). A programação terá apresentações culturais, corte de bolo, palestras e carretas com oferta de serviços diversos, entre outros atrativos. Os eventos vão até 24 de junho e ocorrem em dias alternados.

Entre os dias 2 e 5 deste mês, sempre a partir das 9h, a carreta do Na Hora estará no estacionamento da administração regional. Lá, a população pode resolver pendências com Caesb, Codhab, Detran, Neoenergia, INSS, entre outros órgãos. Já entre os dias 2 e 4, a Sala do Empreendedor do Riacho Fundo II, em parceria com o Sebrae-DF, promove palestras sobre negócios para microempreendedores, a partir das 15h. Para participar, basta comparecer.

No próximo sábado (6), quando são celebrados os 28 anos, a festa continua. Haverá o corte do bolo, moção honrosa ao aniversário, shows com atrações locais, teatro com as equipes de entretenimento educativo do Detran e apresentação da banda de música do Corpo de Bombeiros Militar do DF. O evento também será no estacionamento da administração regional, a partir das 9h.

‌Nos dias 12, 13 e 14, a cidade recebe a Caravana Itinerante de Cultura, com atrações musicais no Quadradão Cultural a partir das 16h. Já entre os dias 24 deste mês e 24 de junho, a carreta-escola de beleza do Senac estará no estacionamento da administração regional, oferecendo capacitações profissionais e procedimentos estéticos, como corte de cabelo. E no dia 28, por fim, haverá um passeio ciclístico em celebração ao aniversário da cidade, com saída prevista para as 8h, no Quadradão Cultural.

‌Novos atrativos da programação, bem como alterações em datas e horários, serão divulgados pelo Instagram da Administração Regional do Riacho Fundo II.

Com informações da Agência Brasília