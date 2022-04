Revista vai divulgar trabalhos científicos de estudantes da rede pública

A revista será publicada no formato online. O primeiro exemplar é previsto para ser divulgado no fim de junho

Estudantes e professores da educação básica da rede pública de ensino do Distrito Federal terão seus trabalhos científicos divulgados em uma nova revista, de publicação semestral. A publicação Com Censo Jovem: Iniciação Científica dos Estudantes da Educação Básica foi criada pela Portaria nº 294 foi publicada no Diário Oficial do DF dessa terça-feira (5).

A revista será publicada no formato online. No primeiro exemplar, previsto para ser divulgado no fim de junho, serão apresentados os trabalhos dos finalistas do circuito de ciências de 2021. “Temos uma comissão para avaliar e revisar estes projetos a serem publicados, além das avaliações do próprio circuito”, pontuou o coordenador da revista, Danilo Luiz Silva Maia.

Ele explicou ainda que nesta primeira edição haverá trabalhos da educação infantil até o ensino médio. “As demais serão focadas nos projetos dos alunos do ensino médio”, completou.

Danilo contou que a ideia surgiu em reuniões da equipe de editores da revista já existente, a “Com Censo: Estudos Educacionais do Distrito Federal”, composta por professores da rede e formadores da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape).

“Queremos incentivar a construção e a divulgação científica de trabalhos apresentados por nossos alunos em um periódico próprio para eles”, adiantou. Também participam representantes da Subsecretaria de Educação Básica (Subeb), responsáveis pelo circuito de ciências realizado nas unidades escolares.

O projeto gráfico está em fase de construção. “Tudo será elaborado para que nosso público-alvo tenha interesse e curiosidade em acessar a revista. Queremos algo lúdico, alegre, com cores e que seja divertido. O visual será o nosso foco, sem esquecermos da função pedagógica”, contou Danilo.

Leia a íntegra da Portaria nº 294.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília