Réus são condenados pela morte de rapaz autista

Os réus Vinícius Carvalho de Sousa e Richard Wallace Borges de Oliveira foram condenados pelo Tribunal do Júri de Santa Maria pela prática de um homicídio qualificado pela tortura e pelo recurso que dificultou a defesa de um rapaz, portador do transtorno do espectro autista. O crime aconteceu na noite do dia 16 de agosto de 2022, na residência dos acusados, em Santa Maria/DF.

Os réus também foram condenados por corrupção de menor. Vinícius irá cumprir a pena de 23 anos e seis meses de prisão e Richard 20 anos e sete meses. Ambos em regime inicial fechado.

Segundo o Juiz Presidente do Júri, os réus submeteram a vítima a brutal espancamento, com absolutas desumanidade e frieza. Consta no processo que não ficou esclarecido o motivo para as agressões que levaram a vítima a óbito.

O magistrado ainda ressaltou que, no processo, consta que a casa dos acusados funcionava como um ponto de venda e consumo de drogas, coloquialmente chamado de “boca de fumo”, com grande circulação de pessoas, fato que gera sensação de temor e impotência diante da influência negativa em toda a vizinhança.