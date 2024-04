Reunião define categorias e representes do Comitê Permanente do Carnaval

Mais uma reunião do Comitê Permanente do Carnaval foi feita pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF) nessa terça-feira (2). O encontro contou com a presença do secretário Claudio Abrantes, de representantes de blocos carnavalescos e escolas de samba, além de agentes culturais ligados diretamente ao Carnaval.

O objetivo da reunião foi discutir a formatação do comitê por meio de categorias. Os participantes debateram que categorias seriam essas e quem seriam os respectivos representantes, com os objetivos de debater, analisar e propor contribuições para a execução da festa no DF.

“Estamos dando um passo muito importante para entregarmos um Carnaval cada vez melhor para o DF. Nos reunimos justamente para formatar esse comitê, definir as categorias e seus representantes que irão discutir as linguagens de forma antecipada, para que possamos ter um Carnaval tão bom quanto foi o de 2024”, afirmou Claudio Abrantes, Secretário de Cultura.

Diversidade

A ideia do comitê é que ele seja formado por categorias que representem os diversos segmentos do Carnaval do DF. As inscrições dos interessados em participar do comitê foram abertas na semana passada, e durou até o meio-dia de 1º de abril. Os interessados enviaram sua intenção em integrar o comitê, bem como a categoria que gostariam de representar.

Durante o encontro, ficou pré-definido que seria um total de 12 categorias, sendo que cada uma deveria ter um representante titular e um suplente.

Além disso, os integrantes do comitê discutiram a possibilidade de incluir uma categoria que representasse a Ordem dos Advogados (OAB-DF) e outra representando o Conselho de Cultura do Distrito Federal (CCDF).

Confira abaixo a lista preliminar das categorias e seus respectivos representantes do Comitê Permanente do Carnaval do DF:

Categorias e representantes

LGBTQIA+

Titular: Erivan Hilário dos Santos

Suplente: A definir

Blocos alternativos

Titular: Natália Pires

Suplente: Paula Rios

Blocos infantis

Titular: Renato Fino

Suplente: Willian Andrade

Blocos tradicionais

Titular: Jean Costa

Suplente: A definir

Pré e pós carnaval

Titular: Cayo Sutra

Suplente: A definir

RAs

Titular: Juliano A. Castelo

Suplente: Alisson Barros

PCD

Titular: Paulo Henrique

Suplente: Luérgio de Sousa

Plataformas

Titular: Márcio Apolinário

Suplente: A definir

Escolas de samba

Titular: Cleber A. Dias

Suplente: Tamatutíua- Jamelinha

Mulheres

Titular: Karla Testa

Suplente: A definir

Vulneráveis

Titular: Rogério Barba

Suplente: A definir

As categorias Afro, Conselho de Cultura e Ordem dos Advogados ainda definirão seus representantes. A próxima reunião do Comitê Permanente está prevista para 10 de abril, às 19h, no auditório da Biblioteca Nacional.

*Com informações da Agência Brasília