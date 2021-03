Reunião debate ações do DF no enfrentamento da Covid-19

A reunião entre as autoridades presentes tratou de atualizar dados a respeito da pandemia da Covid, no Distrito Federal

Na tarde desta sexta-feira (12), o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha se reuniu com o Secretário Adjunto de Assistência à Saúde, Petrus Sanchez, com o comandante da PM, Julian Pontes, e com o secretário da DF Legal, Cristiano Mangueira. O encontro tratou de debater a respeito da atuação do Distrito Federal no enfrentamento da pandemia de Covid-19.

O primeiro a falar foi o secretário da Casa Civil. Gustavo Rocha começou sua fala ao explicar sobre a gravidade da situação vivida na capital candanga. Destacou a importância da utilização de máscaras e a prática do distanciamento social.

Além disso, informou sobre medidas apresentadas pelo secretário da economia, André Clemente, ao governador do Distrito Federal, Ibaneis. Segundo ele, as ações visam cuidar da parte social em meio a pandemia. Por fim, o chefe da Casa Civil informou que novos leitos de UTI estão sendo abertos, porém só isso não basta. É preciso que a população entenda que a abertura de unidades não é eficaz, caso o número de casos continuem crescendo.

O comandante da PM, Julian Pontes, frisou a atuação da Polícia Militar, em parceira com o DF Legal, na Operação Toque de Recolher. Segundo ele, oito pessoas foram detidas nos últimos dias devido o descumprimento das medidas restritivas. O coronel apontou que a realização de festas clandestinas têm sido o maior obstáculo para cumprimento integral do Decreto.

O secretário da DF Legal, Cristiano Mangueira, informou que nos últimos três dias, dados apontaram que a população do DF tem cumprido o decreto, sendo que 96% dos estabelecimentos comerciais têm atendido as medidas impostas pelo governo local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Petrus Sanchez, Secretário Adjunto de Assistência à Saúde, fez um apelo a respeito dos limites de leitos de UTI. Segundo ele, a doença tem avançado rapidamente, o que faz com a população tenha importante papel na desaceleração desse aumento.

De acordo com Gustavo Rocha, o governador do DF determinou que, a partir da semana que vem, um boletim diário seja divulgado com informações detalhadas a respeito do progresso da doença na capital candanga.

Sobre os boatos de lockdown total no Distrito Federal, a autoridade informou que em momeno algum o governo pensou nesta possiblidade, mas a análise é constante, o que faz com que o fechamento total possa acontecer futuramente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao ser questionado a respeito da compra direta de imunizantes, Gustavo Rocha explicou que a intenção do GDF é vacinar toda a população. Entretanto, os laboratórios já possuem contratos com o governo federal. Com isso, a entrega de doses diretas só poderiam ser realizadas após o fim deste acordo, em outubro. Por outro lado, neste período o Ministério da Saúde já deverá ter repassado vacinas para os estados.