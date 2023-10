Reta final para o primeiro dia do Enem

Veja a seguir, as dicas de um professor especialista em pré-vestibular, sobre o que fazer nesses dias que faltam antes da prova

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é no próximo domingo, dia 5 de novembro. Para os dois dias de prova, 5 e 12 de novembro, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), 72.982 candidatos farão a prova no Distrito Federal. Veja a seguir, as dicas de um professor especialista em pré-vestibular, sobre o que fazer nesses dias que faltam antes da prova.

Desse número de candidatos, 44.190 são mulheres, e 28.792 são homens. Os dados do INEP, também trazem registros dos candidatos por identidade racial, 1.230 candidatos se declararam como amarelos, 29.550 como brancos, 235 são indígenas, 30.992 de cor parda e 10.129 pessoas negras. O número de candidatos que não declararam nenhuma identidade racial foi de 1.171.

Quanto à faixa etária, o maior número de candidatos no DF é de 19.864 de jovens de 17 anos. Seguidos por 14.241 pessoas nas faixas de 21 a 30. Já o número de pessoas com 60 anos ou mais, é de 277, o menor registrado na edição de 2023 no DF. 37.875 dos candidatos, tem o ensino médio completo, e 26.046 estão cursando o último ano do ensino médio.

Para o Jornal de Brasília, o professor de geografia da plataforma online Descomplica, Marcus Oliveira, dá dicas para a fase final de preparação do Enem. Ele atua com foco essencialmente em cursos pré-vestibular, e acredita que nesta reta final, é crucial manter um equilíbrio. “Embora alguns lugares defendam que o aluno deveria estudar um pouco mais e resolver mais exercícios, o ponto central é que, sob nenhuma circunstância, o aluno deve sacrificar horas de sono em prol de mais estudo”, frisa. O sono é fundamental para a eliminação de toxinas no cérebro e desempenha um papel essencial no processo de aprendizagem e retenção de conteúdo. Marcos aponta que nesses dias que restam, é crucial para muitos que vêm se preparando há meses ou até anos, entender que induzir um estado de esgotamento físico ou mental não é o caminho a seguir.

Ele explica que o Enem é um exame que avalia não apenas o conhecimento, mas também a disposição, a estratégia e a motivação dos estudantes. “Dessa forma, ter uma semana repleta de boas noites de sono é uma tática de estudo indispensável”. No entanto, Marcos adiciona que isso não significa que o aluno não possa dedicar algum tempo para uma revisão final.”Contudo, ele não pode esquecer de respeitar os períodos de descanso e relaxamento”.Ele dá exemplo do aulão da Descomplica que combina entretenimento com conteúdo, possibilitando um descanso, mas também um estudo. E misturar essas duas coisas é uma estratégia muito boa para o dia antes da prova.

Nos dias que faltam para o Enem, o professor destaca que o objetivo não é se dedicar a novos conteúdos, mas sim revisar aqueles tópicos que caem todo ano no Enem, e que o aluno possui dificuldade ou não conseguiu estudar. “É importante lembrar que ninguém vai para o ENEM sabendo de tudo. É aqui que entra a estratégia de priorização de conteúdo”, salienta. E para montar um planejamento de revisão eficaz, ele sugere três etapas para os alunos seguirem: Primeiro, selecionar em uma pesquisa rápida no Google os conteúdos que historicamente mais caem na prova do Enem por disciplina; segundo, dentre esses conteúdos que mais caem, o estudante deve selecionar aqueles conteúdos que mais tem dificuldade ou que não conseguiu estudar. “Essa é uma estratégia que busca alinhar o desenvolvimento dos seus pontos fracos com a priorização de conteúdo”, comenta. Marcos ainda lembra que é normal ter dificuldade em determinados assuntos, e que nem sempre é possível estudar tudo. “Dessa forma, o estudante cria uma estratégia que possibilita melhorar seus pontos fracos e estudar aquilo que estava faltando. Lembre-se que o

Enem não é só conteúdo, é estratégia e consistência também”, reforça.

A terceira etapa é dar uma prioridade para cada assunto. Ele cita Geografia, como exemplo, com o espaço agrário brasileiro e Impactos ambientais, como os dois conteúdos mais recorrentes na prova do Enem. “Se o aluno domina o espaço agrário, ele pode concentrar os estudos em impactos ambientais, que apresenta mais dificuldades”, afirma. Ele confidencia outro segredo de estudo, que é começar a revisão pela resolução de questões sobre o tópico escolhido. “Se você não tiver dúvida nas questões, pode pular para outros tópicos e disciplinas. Além disso, não esqueça de dar uma olhada nos seus resumos ou mapas mentais para reativar aquele conteúdo na sua memória”.

Para o dia que antecede a prova, o professor recomenda que o estudante não realize uma tarefa que vá o esgotar fisicamente, ou até mudar drasticamente sua rotina, inclusive em termos de alimentação. “Nessa pegada o aluno até pode aproveitar o dia para revisar algum conteúdo, mas somente se isso não gerar qualquer estresse ou nervosismo”. Caso isso aconteça, uma recomendação é que o aluno esteja com quem faz bem para ele, seja a família, os amigos ou namorado(a).

Para o dia da prova em si, uma sugestão útil para maximizar o desempenho no exame, é iniciar pelas questões relacionadas ao conteúdo com o qual a pessoa tem maior facilidade em cada dia de prova. “Por exemplo, se no primeiro dia o aluno é mais forte em Ciências Humanas, é vantajoso começar por essa área”. Isso contribui para criar um impulso motivacional positivo, já que o estudante vai se deparar com questões que sabe resolver, o que vai trazer uma percepção de que não precisa temer o exame. Logo, o estudante pode aproveitar o momento para se concentrar em conteúdos de outras áreas abordadas no dia.

O Enem costuma ter textos muito longos que acompanham as questões, e Marcos aponta que os candidatos devem evitar releituras excessivas, para não tornar a prova mais cansativa do que já é. “Isso não significa que o aluno deva ler menos, mas sim que deve fazer uma leitura mais focada e atenta”, acrescenta. Uma estratégia que é recomendada por ele ao longo do ano é iniciar a leitura da questão pelo seu comando. “O que exatamente a questão está pedindo e quais são as alternativas possíveis? Com essa orientação em mente, o aluno pode direcionar sua leitura para o texto-base de cada questão, seja ele visual ou verbal”. Ele complementa com outra dica: sublinhar as palavras-chave e riscar as alternativas que já conseguiu identificar como erradas. “É normal ficar em dúvida; e se perceber que está demorando demais em uma questão, você pode pular e retornar a ela mais tarde”.

Para Marcos, muitos alunos acabam perdendo tempo em questões mais difíceis, o que os levam a fazer chutes aleatórios em questões fáceis e médias que teriam capacidade de acertar se tivessem tempo para ler. Não há problema em errar uma questão difícil. O Enem espera que isso aconteça”. Mas ele finaliza, afirmando que o candidato não pode deixar de resolver questões fáceis e médias por falta de tempo, devido a atrasos no final da prova.

Transporte nos dias da prova

Segundo a Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal (Semob), os locais próximos das 136 escolas que vão receber os candidatos para a realização do Enem terão mais transportes coletivos nos dois dias de prova, 5 e 12 de novembro. O aumento das viagens será para atender aos estudantes que vão fazer a prova, principalmente nos horários de início e término do exame.