Restaurante Comunitário do Recanto das Emas terá três refeições por dia

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) comemora, nesta segunda-feira (26), o início da oferta do café da manhã e do jantar e a abertura aos domingos do Restaurante Comunitário do Recanto das Emas. O evento está marcado para as 16h e será aberto ao público.

O Restaurante Comunitário do Recanto das Emas será a primeira unidade do Distrito Federal a oferecer o jantar e a abrir aos domingos. A partir desta segunda-feira, os frequentadores terão acesso a um cardápio que vai variar diariamente, com direito a massa, escondidinho, caldo, baião de três, arroz carreteiro, galinhada, entre outros. Tudo ao custo de R$ 0,50, de segunda a domingo.

A unidade do Recanto também passará a servir o café da manhã, se somando as outras nove unidades que já ofertam a refeição matinal. O valor será o mesmo, R$ 0,50. O custo do almoço é de R$ 1 por pessoa. Ou seja, com R$ 2 o cidadão poderá fazer as três refeições do dia no Restaurante Comunitário do Recanto das Emas: café da manhã, almoço e jantar.

“A partir de segunda-feira, uma nova empresa prestadora de serviço assume a unidade do Recanto das Emas. A oferta das três refeições no restaurante só foi possível porque houve uma alteração no contrato com as empresas terceirizadas responsáveis pela produção das refeições e funcionamento dos restaurantes. À medida que forem sendo concluídos os contratos antigos, os novos já vão prever as três refeições e abertura também aos domingos”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra. “Em breve, vamos inaugurar o novo Restaurante Comunitário do Sol Nascente/Pôr do Sol já com três refeições e abertura também aos domingos.”

Com a troca da empresa terceirizada, excepcionalmente, o Restaurante Comunitário do Recanto das Emas ficará fechado neste sábado (24) para readequação da estrutura, voltando a funcionar normalmente na segunda-feira.

A expectativa é que o Restaurante Comunitário do Recanto das Emas ofereça mais 3.800 refeições por dia. Por ano, serão mais de 1,4 milhões de refeições.

“É o início de uma nova fase. Agora, o cidadão poderá fazer as três refeições nos restaurantes comunitários, com cardápio variado e a um preço acessível. O aumento da capacidade dos restaurantes aliado a benefícios sociais, como o Cartão Prato Cheio e Cartão Gás, vai garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias em vulnerabilidade social que vivem no DF”, reforça Ana Paula Marra.

A partir desta segunda, o Restaurante Comunitário do Recanto das Emas vai funcionar de segunda a domingo, nos seguintes horários:

– Café da manhã: preferencialmente, das 7h às 8h30

– Almoço: preferencialmente, das 11h às 14h

– Jantar: preferencialmente, das 17h às 19h

Evento de inauguração do café da manhã, jantar e abertura aos domingos

– Local: Restaurante Comunitário do Recanto das Emas

– Data: 26/6 (segunda-feira)

– Horário: 16h

– Endereço: Quadra 01, Lote 01, Centro Urbano

*Com informações da Agência Brasília