Respeitável Público! O maior festival de palhaçaria da América Latina vem aí!!

Para os amantes da cultura em geral, sobretudo a circense, essa vai para vocês!! De 30/11 a 4/12 o Serviço Social do Comércio (Sesc-DF) promove o maior festival de palhaçaria da América Latina, o Festclown, que este ano completa seus 20 anos com muita festa. “O objetivo é fomentar e valorizar a arte do circo e da palhaçaria, bem como democratizar o acesso do público aos bens culturais, ao oferecer espetáculos gratuitos para todos os públicos, além de valorizar os artistas que se dedicam as artes do circo e da palhaçaria”, comenta Alexandre Costa, coordenador de cultura do Sesc/DF.

O evento gratuito vai contar com mais de 40 atrações, de vários estados do Brasil e também com programação especial internacional, da Argentina, México e Suíça, que serão espalhadas pelos teatros do Sesc-DF. Além disso, terá ainda, uma programação incrível, na praça das entrequadras 705/706 Sul, com lona de circo, diversos espaços interativos, brincadeiras e atrações para todas as idades. “É um importante espaço de formação artística, pois diversos artistas e grupos da cidade foram constituídos a partir dos encontros e das trocas com outros artistas e grupos de todo o país”, acredita Alexandre.

“Não é tarefa fácil manter um projeto tão longevo como o Sesc Festclown, e isto se deve graças ao esforço do Sesc-DF em manter acesa essa chama por 20 anos, com o objetivo de fomentar manifestações artísticas e culturais, que são como ferramentas humanas de expressão variada e criativa, não só dos sentimentos, mas da própria realidade. Isso carrega a identidade dos artistas e promove uma melhor integração no contexto social, além de trazer diversão para toda a família, que esteve reclusa durante quase 2 anos, por conta da pandemia da Covid-19”, pontuou o diretor de programas sociais do Sesc-DF, Guilherme Reinecken.

Essa história de sucesso do Festival não seria possível sem a participação de palhaças e palhaços de todos os cantos do mundo, e especialmente do Distrito Federal, visto que, muitos grupos de palhaçaria da cidade nasceram e/ou cresceram com o Sesc Festclown. “Um dos motivos para a longevidade do festival é exatamente o compromisso do Sesc ao acreditar na importância do fomento e da valorização das artes circenses. Também ao caráter singular e ao ineditismo do festival, que, ao contrário de outros festivais de circo pelo país, se dedica exclusivamente à palhaçaria”, diz Alexandre Costa. A programação contará ainda, com uma série de oficinas artísticas e apresentações especiais, para pacientes, familiares e profissionais da saúde em hospitais do Distrito Federal.

Este ano marca o retorno do caráter internacional do Festival, com a participação de grupos e artistas de 4 países. Também resgata a realização de uma programação ao ar livre, que estava impossibilitada de acontecer desde o início da pandemia, em 2020. Além das apresentações que acontecem nas unidades do Sesc e na praça da 705/706 sul, o festival conta ainda com oficinas artísticas, shows, projeção de filmes, fanfarras, e apresentações especiais em hospitais do DF.

Durante quatro dias, a cidade será tomada pela energia contagiante, alegre e festiva de palhaços e palhaças do Distrito Federal, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Argentina, México e Suíça. “Uma das grandes características do festival ao longo destes 20 anos é exatamente a formação de plateia. O festival é dedicado a toda a família, desde as crianças até o público idoso”, convida o coordenador de cultura do Sesc/DF.

Alexandre revela ainda que haverá uma ativação que acontecerá na Praça, no dia 2, às 16h, bastante inusitada. “Ali será instalado um telão para transmissão do jogo do Brasil com a narração e comentários dos palhaços, e, logo após haverá o futclown, na quadra de esportes da Praça”, finaliza.

