Residência no Guará é consumida por incêndio, moradora é hospitalizada

Na noite do dia 12 de fevereiro de 2024, uma residência no Guará II foi tomada por chamas, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) respondeu prontamente à ocorrência, despachando cinco viaturas para o local.

O incidente ocorreu no conjunto R da QE 15. Ao chegarem à cena, os bombeiros depararam-se com uma intensa fumaça emanando da casa. Sem demora, as equipes avançaram com linhas de mangueiras, adentrando o imóvel para conter o fogo, que estava concentrado em um único cômodo. Paralelamente aos esforços para extinguir as chamas, uma equipe de salvamento realizou buscas no interior da residência em busca de possíveis vítimas.

A proprietária da casa, identificada como a senhora A.T.R., de 67 anos, foi encontrada e atendida pelos socorristas. Ela foi transportada para o Hospital Santa Lúcia, consciente e orientada, apresentando sintomas de crise nervosa e intoxicação devido à inalação de fumaça.

Após o controle do incêndio, operações de rescaldo foram executadas para evitar reacendimentos, enquanto exaustores foram utilizados para dissipar a fumaça remanescente.

A responsabilidade pelo cuidado do local ficou sob a supervisão do filho da proprietária. A perícia do CBMDF foi acionada para determinar as causas do incidente.