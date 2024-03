Representantes do Reino Unido visitam Restaurante Comunitário do Sol Nascente/Pôr do Sol

A atual embaixadora Stephanie Al-Qaq solicitou o encontro para conhecer mais sobre as iniciativas do Governo do Distrito Federal (GDF)

Representantes da Embaixada do Reino Unido em Brasília realizaram, nesta quarta-feira (6), uma visita técnica ao Restaurante Comunitário do Sol Nascente/Pôr do Sol. A atual embaixadora Stephanie Al-Qaq solicitou o encontro para conhecer mais sobre as iniciativas do Governo do Distrito Federal (GDF) na promoção de segurança alimentar e desenvolvimento no DF.

Acompanhada da secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, da secretária-adjunta Renata Marinho e de uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), a embaixadora do Reino Unido no Brasil visitou as instalações da unidade, inaugurada no ano passado, onde trocou experiências sobre o modelo adotado de oferta de refeições a preços acessíveis à população vulnerável, por meio dos restaurantes comunitários.

“Para nós, é um prazer poder receber e mostrar à Embaixada do Reino Unido os nossos equipamentos. Temos conquistado bons resultados com esse modelo que adotamos na nossa política. No ano passado, foram cerca de 10 milhões de refeições servidas nos 16 restaurantes comunitários. Inauguramos duas novas unidades, passamos a oferecer as três refeições diárias em quatro restaurantes, que passaram também a abrir domingos e feriados. E vamos ampliar nossa cobertura esse ano. Ou seja, nós estamos com um trabalho bem executado, uma equipe afinada, tenho orgulho de poder mostrar isso”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

