Regularização fundiária rural será tema de debate

Oficina do Pdot reunirá a sociedade no dia 7 de dezembro, às 19h, no auditório da Seduh-DF

A regularização fundiária rural será tema da 51ª oficina participativa da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot), lei para orientar o desenvolvimento do Distrito Federal nos próximos 10 anos. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-DF) convida toda a população para debater as questões relacionadas a essa área, nesta quinta-feira (7), às 19h, no auditório da sede da Seduh, localizado no Edifício Number One, no Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 1, 18º andar.

“A zona rural é muito importante para a dinâmica do território como um todo, porque é onde se desenvolve as atividades produtivas e as atividades do setor primário”, explica Mário Pacheco. “Para desenvolvermos e fomentarmos as atividades rurais é preciso que as possíveis formas de ocupações sejam disciplinadas e as já existentes não interfiram de modo negativo, e sim, de um modo que possa contribuir com o desenvolvimento”, completa.

Para a presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas (CBH) dos Afluentes do Rio Paranaíba no DF, Alba Evangelista Ramos, que é bióloga e doutora em ecologia, pensar a ocupação do território do DF é fundamental. “A atividade rural no Distrito Federal ainda é limitada pela falta da regularização fundiária das áreas rurais”, pondera. “O DF precisa das áreas rurais para garantir a recarga dos aquíferos, que são os responsáveis pela vazão dos rios e córregos. O Pdot precisa estar alinhado com as demandas do campo”, acrescenta.

Durante a oficina a população apresentará as demandas e, auxiliada pelos técnicos da Seduh, fará marcações das localizações discutidas em um mapa exposto na sala do evento. Para quem não puder comparecer pessoalmente, a oficina também será transmitida pelo Conexão Seduh, canal da secretaria no YouTube.

Quem pode participar?

Todas as pessoas interessadas em discutir o planejamento urbano e o futuro da cidade, independentemente da faixa etária e gênero, podem participar das oficinas de todas as regiões administrativas. Basta comparecer nas datas e horários marcados.

Este ano, estão previstas 55 oficinas participativas com a população do DF. Enquanto 19 desses eventos públicos são voltados para segmentos da sociedade, os outros 36 serão sobre as regiões administrativas (RAs) do Distrito Federal. Confira o calendário completo.

A Seduh também tem recebido as contribuições da população para a revisão do Pdot por meio de um formulário virtual de participação individual. Para obter mais informações, acesse o site do Pdot.

Regularização fundiária rural

Data: 7/12 (quinta-feira)

Horário: às 19h

Local: Sede da Seduh, no Edifício Number One, Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 1, 18º andar

Acesso virtual: pelo YouTube no canal Conexão Seduh

Próximas oficinas

9 de dezembro, às 9h, para o Park Way

12 de dezembro, às 19h, para Água Quente

14 de dezembro, às 19h, para o segmento produtores rurais

16 de dezembro, às 9h, para o Plano Piloto

Com informações da Agência Brasília