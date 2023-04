Regularização de imóveis comerciais da Vila Buritis começa

Pessoas jurídicas e pessoas físicas, podem adquirir os lotes já ocupados. Eles têm 200 m² e valor final de venda de R$ 130 mil

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) publicou, no Diário Oficial do DF (DODF) desta terça-feira (18), o edital de chamamento para venda direta para ocupantes de imóveis comerciais localizados na Vila Buritis, em Planaltina. A regularização fundiária contempla 55 lotes. O edital, com a lista dos imóveis, contendo endereço, metragem e valores, já está disponível.

Pessoas jurídicas – empresas, Sociedade de Propósito Específico (SPE), associações e cooperativas – e pessoas físicas, podem adquirir os lotes já ocupados. Eles têm 200 m² e valor final de venda de R$ 130 mil. Os ocupantes que optarem pelo pagamento à vista terão 25% de desconto.

Diferentes instituições financeiras oferecem linhas de crédito específicas para financiar imóveis oriundos da regularização fundiária. Nesse caso, quem escolher obter o recurso em uma dessas instituições pagará a prazo para o banco, mas a Terracap receberá o valor integral do imóvel com o desconto para pagamento à vista.

Os ocupantes também podem financiar os terrenos diretamente pela Terracap. Neste caso, o prazo máximo de pagamento é de até 360 meses para pessoa física e em até 240 meses para pessoas jurídicas. No caso das Associações e cooperativas, o prazo estabelecido é de 36 meses, conforme edital de venda direta.

Para obter todos os benefícios do primeiro edital de chamamento até 16 de junho, os ocupantes devem entregar a proposta de compra do imóvel e a documentação exigida em edital para dar prosseguimento ao processo de aquisição do imóvel.

Há duas maneiras de realizar este procedimento. Presencialmente, no edifício-sede da Terracap, localizado no bloco F do Setor de Áreas Municipais (SAM), atrás do anexo do Palácio do Buriti, das 7h às 19h; ou de forma remota, pelo site da Terracap.

