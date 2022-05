Reguffe defende apoio da União a Ciro Gomes no primeiro turno

Reguffe filiou-se à União na última janela partidária, para viabilizar uma candidatura ao Governo do Distrito Federal

Juliana Braga

Brasília, DF

O senador Reguffe (União-DF) defendeu nesta quarta-feira (11) que a União Brasil apoie formalmente o pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) já no primeiro turno.

“Eu defendo uma alternativa à polarização e, no momento, o Ciro é o mais viável”, disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

Reguffe filiou-se à União na última janela partidária, para viabilizar uma candidatura ao Governo do Distrito Federal. É uma voz isolada no partido na defesa ao apoio ao pedetista. “É preciso ter responsabilidade com o país e unir forças para quebrar a polarização”.

A União abandonou as conversas da terceira via e lançou a pré-candidatura do deputado federal Luciano Bivar.

Nesta terça-feira (10), Ciro disse em live que enxerga indicações evidentes de que há um golpe antidemocrático em elaboração por Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados e que todos os candidatos, de diferentes partidos, devem se unir para denunciá-lo.

“É preciso que todos os candidatos, de todos os partidos, sentem imediatamente à mesa para denunciar isto publicamente ao Brasil e ao mundo. Faço esta convocação e espero ser ouvido por todos os demais candidatos”, disse.