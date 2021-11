Regiões do Gama e Paranoá sem luz nesta terça-feira (9)

Energia elétrica vai precisar ser desligada para manutenção preventiva da rede

A manutenção preventiva na rede de energia elétrica vai deixar pelo menos duas regiões sem energia, nesta terça-feira (9), a partir das 9h. Os endereços que serão afetados estão no Gama e no Paranoá. O desligamento é necessário para garantir a segurança das equipes que estarão trabalhando e, também, da população.

No Gama, o desligamento vai até 14h, afetando o Recando dos Buritis, no Núcleo Rural Ponte Alta. A manutenção preventiva será com troca de poste.

No Paranoá, os serviços de manutenção preventiva com poda de árvores terminam meia hora mais cedo, às 13h30. A interrupção afetará o Condomínio Boa Esperança e os núcleos rurais Sobradinho dos Melos e Capão da Erva.Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.