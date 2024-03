Reformulação no site institucional da Eapsus facilita acesso dos usuários

A página da Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (Eapsus) está de cara nova. O site foi reformulado para facilitar o acesso de usuários aos cursos oferecidos pela instituição, além de garantir a transparência no processo de vagas de estágio e treinamento em serviço. Mais de 45 mil estudantes já estão inscritos na plataforma de Ensino a Distância (EaD) da escola, que vislumbra um acréscimo no número após as mudanças implementadas.

Temas como tabagismo, auriculoterapia, prevenção e atenção às violências no Distrito Federal e capacitação em processos de doação de tecidos oculares, entre outros, fazem parte do catálogo de cursos EaD disponível na página, que é atualizada frequentemente, a fim de aperfeiçoar profissionais de saúde e educação, bem como outras pessoas com interesse nos conteúdos. Já os cursos presenciais oferecem a oportunidade de aprendizado na prática, em ambiente seguro e supervisionado, com servidores da área a ser estudada.

Para a diretora da Eapsus, Fernanda Monteiro, as alterações no site “proporcionam maior transparência ao cidadão”. Com mais de 80 cursos gratuitos na plataforma, alguns usuários deixavam de se inscrever pela obrigatoriedade de criar um login com senha para ter acesso aos cursos disponíveis. “Hoje, a pessoa pode entrar no site, acessar a lista de cursos e ver com qual deles mais se identifica, para, só depois, criar uma conta e fazer sua inscrição”, explica Fernanda.

Outro ponto positivo é com relação aos cursos presenciais, que passaram a constar na página, com local, dias e carga horária – o que não ocorria anteriormente. A Eapsus acompanha todo o processo de formulação dos cursos, desde a parte pedagógica até a entrega de certificados. “É importante saber quais regiões de saúde oferecem capacitação presencial, principalmente para multiplicar essas ideias e ter uma troca de experiências entre os profissionais”, afirma a gestora.

Conveniada a 27 instituições de ensino superior, a Eapsus também é responsável por gerenciar as vagas de estágio ofertadas aos estudantes dos cursos de graduação e de ensino técnico no cenário da Secretaria de Saúde (SES-DF). No último ano, mais de 19 mil estudantes foram inseridos nos campos da secrtaria, totalizando 75 mil estágios em hospitais e unidades de saúde da rede pública.

Treinamento em Serviço

Inspirado no modelo da Universidade de São Paulo (USP), o espaço dedicado ao treinamento em serviço também passou por mudanças na página da Eapsus. Agora, o profissional que busca uma oportunidade de aperfeiçoamento em áreas específicas pode encontrá-la com mais facilidade. Com vagas para 14 categorias, o treinamento em serviço é para profissionais formados, inscritos no devido conselho de classe e com seguro contra acidentes pessoais.

Na página, ao buscar por sua categoria, o profissional encontra, além do local da vaga, o setor de referência na unidade de saúde, os meses e dias da semana disponíveis para o treinamento, as atividades que serão desenvolvidas no período e a carga horária, que é limitada a 180 horas. O tempo de treinamento pode ser adicionado ao currículo como experiência, com certificação emitida pela Eapsus.

A diretora da escola conta que o treinamento em serviço “é uma oportunidade de se qualificar após a formação, e, até mesmo, mudar a esfera de atuação”. Fernanda explica que “é diferente do estágio, porque o treinamento é para pessoas que já possuem uma vida profissional, então pode ser considerado um destaque na carreira, principalmente em casos de remoção”.

As atividades desenvolvidas durante o treinamento em serviço não são remuneradas, mas contam com supervisão de profissionais com a mesma formação e nível hierárquico equivalente. As vagas também podem ser ocupadas por pessoas de outros estados que desejam obter experiência na rede pública do DF.

Outras novidades

Além dos espaços reservados para informações sobre cursos, treinamento em serviço e outros assuntos de destaque, duas novidades foram adicionadas à página: contato com os núcleos de educação permanente (Neps) e visita técnica.

Os Neps são os responsáveis pelas ações de educação permanente nas regiões de saúde, além do desenvolvimento dos servidores. Por isso é tão importante saber onde eles estão localizados e os horários de atendimento. Também é necessário atentar à legislação específica para solicitar visitas técnicas em hospitais e outras unidades de saúde. Agora, o site conta com todas essas informações.

A página ainda pode passar por outras mudanças, mas Fernanda acredita que as novidades concretizadas, inclusive no layout, “comunicam melhor e diminuem as dúvidas dos usuários”.

*Com informações da Agência Brasília