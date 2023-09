Reformas no Hospital Regional do Gama aprimoram espaços para pacientes

Os reparos abrangem vários setores, como a maternidade, o corredor central e os prontos-socorros adulto (PSA) e cirúrgico (PSC)

Para melhorar o ambiente, o acolhimento e o conforto para os usuários e servidores, o Hospital Regional do Gama (HRG) passa por reformas.‌ Os reparos abrangem vários setores, como a maternidade, o corredor central e os prontos-socorros adulto (PSA) e cirúrgico (PSC). As melhorias ocorrem em etapas para não comprometer o atendimento aos usuários.

“Optamos por fazer as reformas aos fins de semana, quando o fluxo de pessoas é menor”, acrescenta o diretor administrativo do hospital, Diego Fernandes. Há ainda a preocupação com os materiais utilizados. Tintas e colas usadas, por exemplo, não possuem cheiro, para evitar desconforto para os pacientes.

As intervenções no HRG são muito aguardadas, pois a unidade é uma das mais antigas da rede da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), com 56 anos de existência.

Prontos-socorros

Entre as melhorias nos prontos-socorros adulto e cirúrgico estão a substituição da iluminação e das louças dos banheiros, pintura de paredes, tetos e cadeiras da recepção, além da impermeabilização do piso e reparos em vidraçaria.

Outra novidade é a organização do pronto-socorro com a instalação de cortinas e a separação em alas feminina e masculina, proporcionando mais privacidade durante o atendimento. “Dessa forma, conseguimos manter a intimidade do paciente e atendê-lo de maneira mais adequada. Os servidores podem desempenhar melhor suas funções”, pontua Fernandes.

As adequações facilitam o acesso ao paciente, melhoram os fluxos dos profissionais de saúde e ajudam a diminuir possíveis casos de infecções cruzadas, segundo relata a gerente de Enfermagem do HRG, Bárbara Egito. “Além de melhor desempenho na assistência, o ambiente mais organizado é notoriamente mais confortável”, acrescenta.

O corredor principal da unidade passa por melhorias e ganhará novo piso, nova pintura e iluminação. Na maternidade também está em andamento a troca de pavimentação, que é substituída por um do tipo paviflex, material que apresenta maior durabilidade para áreas de grande fluxo de pessoas.

Emergência e acessibilidade

Além das reformas, o HRG passou por adequações que proporcionam mais segurança em caso de incêndios e melhoria na acessibilidade. As ações atendem a orientações do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e Ministério Público (MPDFT).

Escadas e rampas receberam faixas antiderrapantes, além de iluminação de emergência e placas de orientação de saída. O heliponto, local para pouso de helicópteros para embarque e desembarque de pacientes graves, ganhou ajustes na iluminação e na biruta, instrumento usado para indicar a direção dos ventos.

As intervenções impactam positivamente a acessibilidade. As rampas que dão acesso à UTI e ao setor de cardiologia receberam novas pavimentações, pinturas e iluminação, a instalação de bate-macas e a revitalização de janelas.

Ainda para este ano, estão previstas a reforma da farmácia satélite do hospital, que dispensa medicamentos para pacientes internados, e dos consultórios de ortopedia.

Investimento

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) tem investido em adequações na estrutura da rede, por meio de contratos de manutenção assinados pela pasta em 2022. No HRG, o centro de radiologia já foi reformado e ganhou novos guichês de atendimento e sala de recepção para os usuários.

O hospital também está entre os contemplados com novos aparelhos de ar-condicionado. A Saúde distribuiu 404 unidades para todas as regiões.

*Com informações da Agência Brasília