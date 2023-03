Reforma do pavimento da W3 Sul chega às quadras 708 e 709

A reforma na W3 Sul, considerada uma das avenidas mais icônicas da capital federal, mobilizou investimento de R$ 25,6 milhões

A Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF) segue trabalhando na reforma da avenida W3 Sul. Está em andamento o nivelamento e a regularização da sub-base da pista exclusiva para ônibus na altura das quadras 708 e 709. Após as etapas de preparação, será aplicado o pavimento rígido (concreto), material indicado para o trânsito de veículos pesados por ser mais resistente, duradouro e de fácil manutenção.

Também ocorrem a execução de formas e montagem da armação na 709 Sul e a instalação de bocas de lobo de drenagem nas quadras 703 e 704 Sul. Nestas duas últimas quadras, o pavimento rígido já está pronto.

“A ideia era começar pela reforma do pavimento próximo à quadra 703 e ir na sequência. Mas, durante o trabalho, identificamos que as residências até a quadra 707 têm as garagens voltadas para a rua. E, como estávamos no período chuvoso, poderíamos interditar os acessos das casas por muito tempo, já que as chuvas prejudicam a produtividade da obra. Então, decidimos fazer a obra da 707 em diante e depois voltaremos para as quadras que faltam”, explica o engenheiro fiscal da secretaria de Obras, Sandro Jardim.

Obra contemplará os dois lados da avenida, tanto no sentido W3 Norte quanto no rumo da Estrada Setor Policial Militar

A reforma na W3 Sul, considerada uma das avenidas mais icônicas da capital federal, mobilizou investimento de R$ 25,6 milhões. Os recursos são da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) e foram repassados à SODF por meio de convênio.

A obra contemplará os dois lados da avenida, tanto no sentido W3 Norte quanto no rumo da Estrada Setor Policial Militar. Desta forma, cada lado terá uma faixa de rolamento com pavimento rígido, por onde passará o transporte público, e duas com pavimento flexível, para o fluxo de carros e motocicletas.

“Estamos trocando o pavimento da faixa exclusiva de ônibus de asfalto para concreto para dar mais durabilidade ao pavimento e mais conforto aos usuários do transporte público. O concreto, além de mais resistente, oferece manutenção mais fácil, eficiente e rápida, sem os tradicionais desníveis apresentados pelo asfalto”, explica o secretário de Obras, Luciano Carvalho.

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília