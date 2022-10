Reforma de via beneficia moradores do bairro Itaipu, no Jardim Botânico

Trabalho durou 20 dias, consumiu 150 toneladas de resíduos da construção civil e visa evitar transtornos no período chuvoso

A reforma de 1,8 km de via não pavimentada na Rua 12, no bairro Itaipu, beneficiou cerca de 1.500 moradores do Jardim Botânico. O trabalho foi uma parceria entre a Novacap, o GDF Presente e a administração local. Durante os 20 dias de duração do serviço, foram utilizadas 150 toneladas de resíduos da construção civil (RCC) doadas pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU) – o equivalente a 40 caminhões do material.

“A reforma desta pista é uma demanda feita há mais de dez anos pela população daquela localidade”, explicou o administrador do Jardim Botânico. Elias de Jesus. “Esta é uma estrada que liga São Sebastião à Avenida do Sol, no Jardim Botânico.”

De acordo com o administrador, os equipamentos utilizados na obra foram uma patrola, um pá mecânica e dois caminhões. Na primeira parte da empreitada foi feita a terraplanagem, seguida pela colocação de resíduos da construção civil e de sobras de fresagem de asfalto. A fresagem é uma técnica de desbaste da camada asfáltica utilizada na restauração e reabilitação de pavimentos. Essas rebarbas que sobram são usadas em obras como a do Jardim Botânico. O serviço evitará transtornos no período de chuvas.

O SLU doa por mês cerca de cinco mil toneladas de britados (RCC) para as administrações regionais utilizarem na melhoria de condições de vias não pavimentadas.

Com informações da Agência Brasília