Recuperação de trecho da DF-250 beneficiará 30 mil motoristas

Os trabalhos são executados no período noturno, entre as 21h e as 4h. A previsão de término da obra é na primeira quinzena de fevereiro

Os cerca de 30 mil motoristas que trafegam diariamente pela pista antiga da DF-250, na região do Itapoã e do Paranoá, serão beneficiados pela recuperação do pavimento asfáltico de um trecho de 5,3 km. Com investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão, a ação está sendo realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER), por meio de administração direta, com recursos e maquinários próprios.

O serviço, que começou na semana passada, está com 20% do cronograma concluído e conta com a força de trabalho de 20 operários que inicialmente desempenham a etapa de fresagem dos pontos considerados mais críticos do trecho. Na sequência, os locais que tiverem o asfalto retirado serão preenchidos com o chamado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

Os trabalhos são executados no período noturno, entre as 21h e as 4h. A previsão de término da obra é na primeira quinzena de fevereiro. Para o vigilante Valdir de Souza, 42 anos, morador do Paranoá, a execução da obra garante um fluxo mais tranquilo e seguro aos condutores. “Depois da duplicação, a melhoria da antiga pista era muito esperada. Fico contente por ver que o asfalto está sendo trocado de noite, para não atrapalhar o trânsito”, afirma.

“Essa obra é uma extensão das melhorias feitas nesta rodovia. Primeiramente, finalizamos a duplicação, entregue à população no final do ano passado, e agora estamos recuperando o pavimento da pista antiga que fica ao lado do trecho duplicado”, explica o presidente do DER, Fauzi Nacfur Junior.

Em dezembro de 2022, o Governo do Distrito Federal (GDF) entregou à população a duplicação de 5,3 km da DF-250, no trecho localizado entre a DF-001/DF-015 e o acesso a Sobradinho dos Melos.

Além de duas faixas de rolamento, a nova pista ganhou ciclofaixa, drenagem de águas pluviais e sinalização horizontal e vertical. Uma equipe de 70 operários trabalhou na obra, que teve investimento de cerca de R$ 15 milhões.

Com informações da Agência Brasília