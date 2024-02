Rebanhão 2024 encerra com 6 mil fiéis no Nilson Nelson

Último dia do evento católico foi marcado pela busca pelo Espírito Santo e Santa Missa

O último dia de Rebanhão hoje (13) reuniu cerca de 6 mil fiéis da Igreja Católica, na Arena BRB Nilson Nelson. Os outros dois dias do evento, domingo (11) e segunda-feira (12), atraiu juntos um público de 7,8 mil pessoas. A celebração foi marcada por orações, louvores e adoração a Deus.

A 38° edição do Rebanhão, com o tema “Alegraram-se ao ver o Senhor”, que encontra-se no Santo Evangelho de João, capítulo 20, foi encerrada com chave de ouro. As canções da banda Filhos de Lourdes animaram o público presente, e logo após, um momento de oração e busca pelo Espírito Santo, dirigido pelo Padre Eduardo José, tomou conta do lugar, com súplicas e lágrimas dos fiéis. Mais tarde os católicos foram agraciados com a Santa Missa.

Ao Jornal de Brasília, Francisco Junior, da comissão organizadora do evento, falou sobre a essência do Rebanhão: “Aqui nós temos uma festa da alegria. Uma alegria de viver um Carnaval diferente e na presença do Senhor. No Rebanhão nós colhemos uma alegria que não tem fim, e que transborda durante todo o ano. Nós queremos resgatar nas pessoas a alegria em reencontrar o Senhor e estar na presença Dele”.

“Além de muita oração e adoração, nós também temos sempre um momento de diversão, onde as pessoas podem dançar e pular na presença do Senhor. A Arena se tornou ao longo desses dias um grande palco para as pessoas exaltarem o nome de Deus”, completou Francisco.

Além da programação para os adultos, o Rebanhão também contou com pregações e louvores voltados para as crianças, adolescentes e jovens. “Rebanhão é a festa da família, e este ano nós tivemos uma programação especial para toda a família, desde a criança, adolescente, jovens e idosos. Temos o Rebainho e o Adolesantos que eles gostam muito”, disse Francisco.

O tradicional evento Católico, que ocorre sempre no Carnaval, conta com a organização da Acolhida da Renovação Carismática Católica de Brasília, e com apoio da Arquidiocese de Brasília, Rádio Nova Aliança, Canção Nova e Comunidade Renascidos em Pentecostes.

Renovo

Para Maria das Mercedes, 67 anos, o Rebanhão apareceu em um momento primordial e surgiu como um renovo na sua vida: “Eu saí de casa fraca e descrente. Esses dias eu tentei ir para a missa e não consegui. Mas aí eu decidi vir ao Rebanhão porque ele me traz muitas coisas boas. A primeira vez que vim ao Rebanhão foi quando perdi um filho meu e naquele momento eu encontrei uma família no Rebanhão”.

Ao lado de Maria, a aposentada Lindalva Pereira, 63 anos, não perde uma edição do Rebanhão e o momento que mais aprecia é o da Santa Missa, que este ano foi dirigida pelo Cardeal Dom Paulo Cezar. “O Rebanhão representa pra mim muita paz e é uma satisfação participar todos os anos. Enquanto Deus me der vida e saúde eu estarei no Rebanhão. Eu amo as pregações e os momentos de oração, além da Santa Missa que é especial. Eu sempre participo das orações e saio daqui renovada”, falou.



A estudante de técnico de enfermagem, Maria Luiza Cavalcante, de 18 anos, chegou à Igreja Católica a apenas dois anos, mas já fica encantada ao ser questionada sobre o valor do Rebanhão para a vida de um católico. “O Rebanhão pra mim é família. No Rebanhão também podemos comprar várias coisas religiosas e isso é gratificante. Eu sou apaixonada pelo Rebanhão porque é a melhor forma de passar o Carnaval mais próximo de Cristo. Pra mim não tem nada melhor e nada se compara ao amor que tenho por Jesus”, comentou.

“Eu trouxe meu namorado pela primeira vez também, ele nunca tinha vindo e eu espero que ele goste muito porque é um lugar que gosto muito. A parte carismática é a que eu mais gosto, do carisma, das danças, das pessoas, das vendas e dos quadros. É tudo maravilhoso”, acrescentou Maria Luiza.