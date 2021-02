Raio atinge e mata três cães no Recanto das Emas

Um homem de 49 anos também sentiu o impacto do raio e foi levado ao hospital

Um raio atingiu e matou três cães no núcleo rural Monjolo, no Recanto das Emas, na tarde de sábado (20), durante a chuva que caiu em todo o Distrito Federal.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o raio atingiu uma árvore próxima a um bar. Além dos três cães, um homem de 49 anos sentiu os efeitos da descarga atmosférica. Gesival de Oliveira Santos também foi ferido por um pedaço de madeira lançado da árvore atingida.

Gesival foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia com um corte na altura do tornozelo direito. Ele estava consciente, orientado e estável.

Prejuízos

A forte chuva que caiu neste sábado (20) provocou desabamentos e causou transtornos em várias regiões. Os bombeiros receberam vários chamados referentes a carros ilhados, além de alagamentos em casas e vias públicas.

Foram três desabamentos registrados. Na 215 Norte, a lateral de uma obra no bloco E desmoronou; na chácara 23, no Riacho Fundo I, algumas paredes também foram ao chão; e na QR 307 de Samambaia, foi o telhado que não resistiu à chuva.

Perigo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas e ventos intensos que começaram às 11h20 deste sábado e deve durar pelo menos até o meio-dia do domingo (21). As instruções do instituto são:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).