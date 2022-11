Rafael Fogaça é destaque no Mundial do Canadá e leva o quarto lugar

O atleta, que é de Brasília e treina na UnB, começou a prova com um salto satisfatório e foi crescendo com saltos muito bem executados

O atleta da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais – Saltos Brasil, Rafael Fogaça, teve um desempenho significativo no segundo dia do Campeonato Mundial Júnior de Saltos – FINA, que acontece no Canadá. O jovem rapaz, que no mundial, em Kiev, ocorrido em 2021, terminou essa mesma prova em 16º lugar, agora conquistou a 4ª posição.

Rafael, que é de Brasília e treina na UnB, começou a prova com um salto satisfatório e ao longo da prova foi crescendo com saltos muito bem executados. Segundo o atleta, de 1 ano para cá foi muito tempo trabalhando, muito esforço e após tanto tempo de treinamento, perseverança e foco, se propôs continuar crescendo e não desistir da sua caminhada, que pode ser muito longa.

“Esse resultado foi de suma importância para mim, pois mostra que eu consegui evoluir bastante no período de 1 ano e isso me deixa extremamente feliz e poder representar a nossa nação mais vezes daqui para frente”, comemora.

Considerada a principal competição internacional do calendário 2022 para a categoria júnior, para o chefe de equipe da seleção, Hugo Parisi, participar do evento esportivo tem um peso significativo. “Essa é a principal competição para a categoria júnior (14 a 18 anos). Todos os países estarão com seus melhores atletas e esses serão os futuros medalhistas olímpicos! Estar lá é um passo muito importante na carreira do atleta”, explica.