Quinto leilão anual de veículos e bens diversos do FUNAD apreendidos pela PCDF arrecada R$ 400 mil

Com grande número de participantes, de diversos estados do território nacional, foram arrematados todos os 37 lotes oferecidos

A quinta edição do ano do leilão de bens do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) apreendidos no DF, pela Comissão Permanente de Avaliação e Alienação do DF (CPAA/SSP-DF) e sob responsabilidade do leiloeiro público contratado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), foi concluída com sucesso na segunda-feira (13), às 10h25, na modalidade exclusivamente online.

Com grande número de participantes, de diversos estados do território nacional, foram arrematados todos os 37 lotes oferecidos, compostos por 20 veículos e 17 sucatas veiculares.

O valor preliminar total de arrematação foi de R$ 425.700,00, representando arrecadação equivalente a mais de quatro vezes o valor da avaliação inicial dos bens de R$ 88.100,00 (oitenta e oito mil e cem reais), gerando, portanto, importante receita para o Fundo Nacional Antidrogas/Funad (com previsão de futuro repasse percentual para o FUNPCDF), além de adequada destinação dos bens que estavam sob custódia da PCDF.