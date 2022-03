Quinta-feira traz chances de emprego com salários de até R$ 5 mil

O maior salário do dia é para inspetor de qualidade, com curso superior completo em medicina veterinária

Empregos no Distrito Federal então disponíveis nas agências do trabalhador do que oferecem, nesta quinta-feira (17), 171 vagas de emprego para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. O maior salário do dia é para inspetor de qualidade, com curso superior completo em medicina veterinária. Quem for selecionado receberá R$ 5.000 mensais, mais benefícios.

Para gerente de restaurante há cinco vagas abertas, com salários variando entre R$ 2.500 a R$ 3.100, mais benefícios. Para ambas, é exigido do candidato que tenha ensino médio completo.

O mesmo grau de escolaridade é requisito para 20 vagas de auxiliar de logística (com salário de R$ 1.212, mais benefícios), uma para auxiliar de marceneiro (pagando R$ 1.400, mais benefícios), outra para auxiliar mecânico de autos (com salário de R$ 1.270) e ainda, para auxiliar em saúde bucal (R$ 1.212, mais benefícios).

E se você tem experiência como eletricista, fique atento: são 21 oportunidades em aberto e os salários variam de R$ 1.870 a R$ 2.500, mais benefícios.

Na área automotiva também há boas oportunidades para motoristas; mecânico de manutenção de automóveis motocicletas e similares; montador de veículos e motorista de caminhão. Os salários variam de R$ 1.212 a R$ 1.870, mais benefícios, dependendo do nível de escolaridade.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, de 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações de Eliane Araújo, da Agência Brasília