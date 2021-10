Quinta-feira terá névoa seca e temperatura de 34°C

O Inmet informou que, durante a noite, o céu terá bastante nuvens com a possibilidade de chuva isolada

Esperto foi aquele que não se enganou com as chuvas de semanas passadas. O clima do Distrito Federal continuará quente e seco nesta quinta-feira (7).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros da capital podem registrar até 34°C de temperatura máxima.

A umidade relativa do ar volta a ter índices preocupantes e pode variar entre 50 e 15%. Durante a manhã, os brasilienses podem esperar muito calor e poucas nuvens no céu.

A tarde será o período mais crítico com temperatura elevada e presença de névoa seca, fenômeno típico em regiões com baixa umidade. O Inmet informou que, durante a noite, o céu terá bastante nuvens com a possibilidade de chuva isolada.

Cuidados e recomendações