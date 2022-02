Quinta-feira (17) amanhece com três vagas de UTI para adultos com covid-19

De acordo com Ibaneis, o número maior de leitos de UTI para covid disponíveis, será definitivo para a volta dos eventos

Na manhã desta quinta-feira (17), foi contabilizado somente três unidades de terapia intensiva (UTIs) para adultos internados com a covid-19. De acordo com o sistema InfoSaúde, do GDF, atualizado às 6h25, o total de ocupação voltada a adultos é de 97,54%.

São 135 leitos ocupados e cinco vagos na rede pública. Entretanto, há somente quatro UTIs para adultos livre, os outros 19 leitos estão bloqueados e 27 aguardam liberação. Ao todo, dois leitos neonatais no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e três adultos no Hospital Regional de Samambaia (HRSam). Não há vagas nas demais unidades públicas de saúde.

A lista de espera na rede pública de saúde tem 27 pessoas com suspeita ou confirmação da covid-19.

Diferente dos leitos públicos a rede privada está com sua taxa de ocupação em 81,25%. São 120 leitos de UTI Covid-19 preenchidos, e 27 disponíveis. A taxa de ocupação de UTI para crianças também atingiu os 100%, segundo a última atualização do sistema, às 19h55 desta quarta.

Doses de reforço da Pfizer

A aguardada a chegada de lotes adicionais da vacina da Pfizer-BioNTech contra a covid-19, chegou ao fim. O Ministério da Saúde divulgou o recebimento do lote de 1,4 milhões de vacinas da fabricante na madrugada desta quarta-feira (16).

As doses chegaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e vão passar por um controle de qualidade antes de serem distribuídas aos estados e o Distrito Federal.

Desde a última sexta (11), a dose de reforço da vacina aplicada no DF é com os imunizantes da AstraZeneca ou Janssen. Para adultos que tiverem recebido a segunda dose há pelo menos quatro meses receberão o reforço, independentemente da fabricante de primeira e a segunda doses.

Eventos dependem dos leitos de UTI

Desde o início da semana, a taxa de transmissibilidade do vírus tem diminuído no Distrito Federal. De acordo com Ibaneis, esse indicativo, aliado a um número maior de leitos de UTI para covid disponível, será definitivo para a volta dos eventos.

“Primeiramente, precisamos ter uma quantidade de leitos de UTI que atenda toda a população. Estamos providenciando novos com licitação, que já está sendo realizada pela Secretaria de Saúde. Esperamos trazer novidades para o setor em breve”, revelou Ibaneis, que ainda confirmou que seis empresas já estão sob análise.