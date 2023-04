Questões sobre energia elétrica? Consulte atendimento móvel

Os serviços acessáveis na carreta são os mesmos disponíveis nos postos de atendimento itinerante da Neoenergia

Nesta semana, a agência móvel da Neoenergia estará prestando atendimento em Ceilândia (Setor M, CNM 1, Ceilândia Centro, no estacionamento da Star Móveis), até quinta-feira (20), das 9h às 17h; e, no feriado de sexta (21), na Praça do Buriti, no Plano Piloto, no mesmo horário. A carreta permite à clientela da distribuidora acesso presencial, sem hora marcada.

Os serviços acessáveis na carreta são os mesmos disponíveis nos postos de atendimento itinerante da Neoenergia localizados em Planaltina, São Sebastião, Taguatinga, Samambaia, Paranoá e no Lago Sul, bem como nos postos do Na Hora distribuídos no DF.

Em todos esses pontos, é possível negociar parcelamento de débitos, solicitar reparo por danos elétricos, troca de titularidade e ligação nova, entre outros serviços. Os clientes podem, também, buscar orientações de segurança, consumo consciente e regularização da energia elétrica.

Confira abaixo os locais de atendimento itinerante da Neoenergia durante esta semana.

Arte: Neoenergia

Com informações da Agência Brasília