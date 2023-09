Quer ser DJ? Sesc-DF oferece aulas gratuitas de discotecagem

O curso terá duração de 20 horas e será ministrado pela DJ Ketlen, na unidade do Sesc da 504 Sul

Entre os dias 18 e 27 de setembro, o Sesc-DF promoverá uma oficina gratuita de introdução à discotecagem. O curso terá duração de 20 horas e será ministrado pela DJ Ketlen, na unidade do Sesc da 504 Sul. Serão cinco aulas. As vagas são limitadas, e a idade mínima para participar é de 16 anos.

O conteúdo das aulas e o campo para inscrição estão no formulário. As inscrições vão até sexta-feira (15). O Sesc-DF promete entrar em contato com os selecionados.

Nas aulas, serão apresentados conteúdos sobre o universo dos DJs, desde a origem da carreira, passando pelos sound systems jamaicanos, pelo hip-hop e pelas influências tecnológicas em relação à reprodução e criação de novas vertentes sonoras.

Serão passadas orientações sobre como preparar um acervo musical individual, técnicas de ritmo, performances, montagem e manuseio de controladoras, cabos, fones, caixas de som e amplificadores.

Os participantes também aprenderão sobre mixagem digital, explorando elementos como estrutura da música, compasso, tempo e gêneros musicais. Além disso, poderão executar uma mixagem, utilizado equipamentos e tecnologias da área, como controladora digital e softwares específicos, explorando habilidades de escuta, execução e interação com o público.

A oficina também pretende abordar questões de gênero, uma vez que mulheres DJ ou LGBTQIAPN+, por exemplo, precisam enfrentar paradigmas e papéis socialmente constituídos para poderem atuar.

Sobre a DJ Ketlen

DJ Ketlen é natural da Ceilândia-DF e hoje mora em Águas Lindas de Goiás-GO. Toca em eventos e festivais desde 2015. Começou tocando de maneira autodidata em festas e reuniões de amigos. Depois, se apresentou em grandes festivais e festas onde se apresentaram artistas como Ponto de Equilibrio, Emicida, Ludmilla, Dj Jazzy Jeff, Dj Erick Jay, Dj A, Gabriel o Pensador, Flora Matos, Rappin Hood, DJ KLJay, Djonga, Elen Oléria, Mc Rebeca, Black Alien, MV Bill, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

“O Universo da Discotecagem”, com DJ Ketlen

Aulas de 18 a 27 de setembro

Carga horária: 20h

Local: Sesc 504 Sul

Inscrições no formulário