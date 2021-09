‘Quem governar no próximo mandato vai ter que trabalhar duro’, diz Ibaneis

“Só nessa região temos mais de 100 milhões de reais em obras”, disse Ibaneis sobre Itapoã e Paranoá

Guilherme Gomes e Vítor Mendonça

[email protected]

Na manhã desta quarta-feira (29), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou a ordem de serviço para a construção do viaduto do Itapoã e Paranoá e mandou um recado para o próximo governante da capital. “Quem governar no próximo mandato vai ter que trabalhar duro”, disse o mandatário. De acordo com Ibaneis, ele e sua equipe de secretariados não se cansam de trabalhar.

Durante seu discurso, Ibaneis Rocha lembrou sobre outras melhorias nas duas regiões administrativas. O governador destacou o trabalho da Câmara Legislativa do DF, presidiada pelo deputado Rafael Prudente, e do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), capitaneado por Fauzi Nacfur Jr.

“Só nessa região temos mais de 100 milhões de reais em obras, fizemos a entrega da UBS, falta muito pouco para entregar a UPA, estamos na fase final na duplicação na DF 250 e temos o embelezamento, a revitalização da avenida Paranoá que vai transformar o comércio e a vida da população”, disse Ibaneis Rocha.

O governador do DF informou que o prazo pra a construção do viaduto é de 360 dias. Ibaneis espera entregar a obra ainda em sua gestão. “Pegamos o governo com tudo parado e hoje estamos com entregas prontas e início de obras. Causará muitos transtornos, mas no final entregará alegria”, afirmou.

Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

Viaduto Itapoã/Paranoá

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), contratou nessa segunda-feira (30) o Consórcio Itapoã, responsável pela construção do viaduto Itapoã/Paranoá. Orçada em R$ 33.151.260,72, a obra dará mais fluidez ao trânsito de veículos que passam pelas regiões, beneficiando pelo menos 30 mil pessoas

No entroncamento da DF-001 com a DF-015, onde hoje está o balão de acesso às duas regiões, serão erguidos dois viadutos com alças de acessos com novas faixas de rolamento, acostamentos, além de ciclovias e ciclofaixas e barreiras de contenção de concreto. Também será feita a adequação da geometria das rodovias e das sinalizações horizontal e vertical, e a recuperação de todo pavimento já existente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Consórcio Itapoã é composto pelas empresas Eterc Engenharia e pela Sociedade Geral de Empreitadas – Sogel.

Diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur Jr afirma que a obra de arte vai trazer mais conforto para os motoristas e toda a população que transitam pela área diariamente. “Com isso, seguimos no caminho certo para realizar a demanda da população do Paranoá e do Itapoã”.