PCDF divulga resultado provisório do concurso para agente da corporação

Candidatos podem tentar recurso até o dia 14 de outubro. Resultado final deve ser publicado no próximo dia 28

A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial (DODF), o resultado provisório das provas objetivas do concurso para agente de polícia da corporação.

Confira os nomes, a partir da página 133

Na terça-feira (28), foi publicado o resultado provisório para o cargo de escrivão. Veja a lista a partir da página 53.

Os candidatos poderão interpor recurso a partir de amanhã (30), às 10h, até às 18h do dia 14 de outubro no site do Cebraspe, banca que organizou o concurso. “O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido”, diz a PCDF.

O resultado final deve ser publicado no dia 28 de outubro.