Posto policial pega fogo na Praça do Bicalho

Na madrugada desta quarta-feira (29), um incêndio atingiu um posto policial da Polícia Militar do DF, na Praça do Bicalho, em Taguatinga. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para controlar as chamas.

Imediatamente, foram armadas linhas de água para o combate às chamas, que durou cerca de 15 minutos com 1.000 litros de água. Devido ao rápido deslocamento e intervenção da equipe, o incêndio atingiu parcialmente a estrutura do posto.

O posto policial é composto por dois pequenos cômodos e o fogo não se alastrou para a vizinhança por estar isolado no meio da praça. A estrutura interna foi parcialmente afetada e em vários pontos chamuscada, no local havia pouco material combustível.

Logo após a extinção das chamas, as medidas preventivas foram realizadas, com o procedimento denominado de rescaldo (manobra de averiguação e extinção de potenciais novos focos de incêndio) evitando assim reignição do fogo.

No momento do incidente nenhum policial se encontrava no posto, portanto não houve vítimas e ninguém foi transportado ao hospital. A Perícia de incêndio foi acionada para o local

Com informações do CBMDF