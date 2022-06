Quatro vítimas foram socorridas após colisão entre dois veículos no Itapuã-DF

Na noite de domingo, 12, o CBMDF atendeu a uma ocorrência de colisão entre 02 veículos, na entre quadra 5/7 da cidade do Itapuã

Na noite de domingo, 12, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de colisão entre 02 veículos, na entre quadra 5/7 da cidade do Itapuã, Distrito Federal, próximo ao atacadão Ultrabox, com o emprego de sete viaturas e vinte militares.

As equipes ao chegarem ao local encontraram três vítimas que estavam no Fiat Argo cinza e uma vítima do Ford EcoSport prata. A colisão inicialmente se deu lateralmente entre os dois veículos, e depois eles colidiram com um muro.

O condutor do EcoSport, sr º. R. B. F. de 21 anos, andava na cena, com dor na cabeça e tórax, estava consciente e desorientado. Ele foi atendido e transportado para o Hospital Regional do Paranoá.

O condutor do Argo, sr º. M. R. M. de 35 anos, necessitou ser imobilizado e retirado do veículo por nossas equipes. Tinha dor no maxilar, na pelve e no membro superior esquerdo, estava consciente e desorientado. Ele foi atendido e transportado para o Hospital Regional do Paranoá.

A sr ª. E. B. O. de 21 anos com dor no tórax e a sr ª. S. O. B. O. de 26 anos com corte contuso na parte frontal do supercílio esquerdo, passageiras do Argo, estavam consciente e orientadas. Foram atendidos e transportados respectivamente para o Hospital do Paranoá e o Instituto Hospital de Base de Brasília.

O trânsito no local ficou interditado para o atendimento às vítimas.

Não se tem a dinâmica do acidente.

O local foi deixado aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.