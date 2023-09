Dentista suspeito de estuprar influenciadora no Distrito Federal é preso

A denúncia, feita no dia 17 de agosto, detalha que a vítima, de 33 anos, conheceu o trabalho do dentista em uma rede social

Um homem, de 37 anos, foi preso nesta terça-feira (12), por suspeita de estupro contra uma influenciadora no Distrito Federal. O homem, que atua como dentista, foi capturado para as investigações seguirem. A prisão é válida por 30 dias, e pode ser prorrogada por mais 30 com um aval judiciário.

A denúncia, feita no dia 17 de agosto, detalha que a vítima, de 33 anos, conheceu o trabalho do dentista em uma rede social.

Após uma troca de mensagem, o homem teria oferecido o serviço como uma parceria e a convidou para ir até a clínica realizar a avaliação do que seria feito.

Segundo a mulher contou em depoimento, ele teria agendado a consulta para o final da tarde, momento em que sua secretária não estaria mais no local. A violência foi praticada durante o atendimento e o zíper da mulher foi quebrado.

A prisão demorou 20 dias desde o dia da denúncia até a captura. O delegado do caso afirmou que isso se justifica porque a polícia estava aguardando o resultado da perícia. A identidade do homem não foi revelada.

O delegado responsável Walber José de Sousa incentivou denúncias de abuso por mulheres que tenham passado o mesmo.

A investigação está sendo conduzida pela 5ª Delegacia de Polícia.