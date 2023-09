Quatro cidades ficam sem energia para construção e manutenção de rede

No Plano Piloto, o desligamento será das 10h às 15h, deixando sem energia a HCGN 714, blocos B, C e do E ao J

A construção e a manutenção de rede vão deixar regiões do Distrito Federal sem energia, temporariamente, nesta quarta-feira (27). Serão afetados endereços do Guará, Taguatinga, Samambaia e Plano Piloto.

Em Samambaia, das 9h às 13h, a interrupção afetará a QN 212, dos conjuntos B ao D, F, G, Quiosque 3 e radar sentido Oeste/Leste; e as QR 210 (Conjunto 11) e 212 (conjuntos do 1 ao 7, 10 e 15).

A partir das 9h até as 15h, ficam sem energia a Área Especial Aterro do Jóquei Clube, no Guará, e as QSD 21 (casas 6, 10, 20, 24; lotes 1, do 3 ao 5, 7 ao 9, 11 ao 19, 21 ao 23, 25 ao 30 e 32 ao 40) e 29 (Casa 10, lotes do 1 ao 9, do 11 ao 14 e 16).

No Plano Piloto, o desligamento será das 10h às 15h, deixando sem energia a HCGN 714, blocos B, C e do E ao J.

Já em Taguatinga, a energia será interrompida, das 9h às 15h, na QSD 21, casas 6, 10, 20, 24, lotes 1, 3 a 5, 7 a 9, 11 a 19, 21 a 23, 25 a 30, 32 a 40 e na QSD 29, Casa 10, lotes 1 a 9, 11 a 14 e 16.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outras regiões do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

*Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília