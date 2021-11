Quatro cidades ficam sem energia nesta quinta-feira (11)

Empresa fará manutenção preventiva e obras de ampliação e melhoria da rede em pontos do Park Way, Gama, São Sebastião e Planaltina para assegurar o fornecimento de energia de qualidade aos moradores

A Neoenergia Brasília informa que realizará obra de ampliação e melhoria da rede elétrica, implantação de novo transformador e manutenção preventiva com substituição de transformador em alguns pontos do Park Way, Gama, São Sebastião e Planaltina.

No Park Way, a ação estará restrita ao conjunto 4 da SMPW 14, onde a empresa fará a substituição preventiva de um transformador, com previsão de interrupção das 8h às 13h. Nas demais regiões, haverá obras de ampliação e aprimoramento da rede.

No Gama, a interrupção está prevista nas chácaras 03, 06 e 07 do Núcleo Rural Casa Grande, das 9h às 16h. Em São Sebastião, a atuação ocorrerá na Chácara 15 e na Chácara Santo Antônio, no Capão Comprido, das 9h30 às 15h30. Já em Planaltina, os serviços da Neoenergia envolvem a Fazenda Lagoa Bonita e ocorrerão das 9h30 às 13h30.

Confira os detalhes de cada região:

QUINTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

PARK WAY

Horário: 08h às 13h

Local: SMPW: Quadra 14: Conjunto 04.

Serviço: Manutenção preventiva com substituição de transformador.

GAMA

Horário: 09h às 16h

Local: Núcleo Rural Casa Grande: Chácaras 03, 06 e 07.

Serviço: Obra de ampliação e melhoria na rede elétrica.

SÃO SEBASTIÃO

Horário: 09h30 às 15h30

Local: Capão Comprido: Chácara 15 e Chácara Santo Antônio.

Serviço: Obra de ampliação e melhoria na rede elétrica instalação de transformador.

PLANALTINA

Horário: 09h30 às 13h30

Local: Fazenda Lagoa Bonita.

Serviço: Obra de ampliação e melhoria na rede elétrica.