Quase 200 profissionais serão qualificados em atendimento de emergências pediátricas

Formação faz parte de estratégia que antecipa surto de vírus respiratórios em crianças. Período mais intenso é entre março e julho

Os profissionais do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) participam, ao longo deste mês, de uma qualificação em atendimento de emergências pediátricas. A iniciativa da Gerência de Enfermagem faz parte do plano de enfrentamento das doenças respiratórias sazonais proposto pela unidade. O surto de vírus respiratórios em crianças intensifica-se comumente entre março e julho de cada ano. No programa, estão previstas a apresentação de aspectos teóricos e exercícios práticos, ministrados por profissionais do próprio hospital.

São mais de 180 matriculados, entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas e farmacêuticos. Apesar de ter como foco prioritário o quadro técnico do Hmib, os inscritos na capacitação abrange servidores da rede pública de saúde do DF como um todo.

A supervisora de Enfermagem da pediatria do Hmib, Elisângela do Carmo, é uma entre as quase duas centenas de participantes. Para ela, a formação tem grande impacto técnico e motivacional sobre a rotina de toda a equipe. “Além de desenvolvermos habilidades que trazem agilidade ao nosso atendimento, também passamos a ser mais efetivos ao realizarmos um serviço com maior nível de conhecimento e segurança”, argumenta.

Qualificação contínua e melhorias estruturais

O plano de enfrentamento às doenças respiratórias sazonais é resultado do Grupo de Trabalho (GT) proposto pela direção do hospital; e conta com representantes de diferentes setores. Além de atividades formativas, há também ações de nível estrutural e gerencial – revitalização de espaços e instalação de novos equipamentos – e monitoramento e emprego racional de insumos e medicamentos essenciais no período da sazonalidade.

Apesar de ser uma estratégia que antecipa o surto de vírus respiratórios em crianças, o gerente de Enfermagem do Hmib, Eduardo Araújo, explica que os conhecimentos compartilhados são úteis aos profissionais que lidam com o atendimento regular de emergências. “Ainda que haja a sazonalidade, esses agravos perduram todo o ano. No período de numerosas ocorrências, porém, é preciso ser mais ágil e assertivo em nossas ações”, ressalta o profissional.

O gerente destaca também a inclusão de tema relativo à dengue, tendo em vista o número crescente de casos da doença no início deste ano. “Por ser uma Unidade de Referência Distrital em atendimento pediátrico, é de extrema relevância para a rede de saúde que estejamos preparados em atender as crianças do DF em qualquer circunstância.”