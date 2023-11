Quadras de Samambaia terão vacinação na porta de casa neste sábado (4)

Outras 14 regiões administrativas também vão contar com ações para ampliar a cobertura vacinal da população

A população de Samambaia terá vacinação na porta de casa neste sábado (4). Equipes da Secretaria de Saúde (SES-DF) vão percorrer as quadras QR 313, 626, 631 e 633 com imunizantes contra covid-19, gripe e outras doenças, a serem aplicadas em bebês a partir dos 6 meses de idade, crianças, adolescentes, adultos e idosos.

No sábado também haverá atendimento em Ceilândia, Estrutural, Guará, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Gama, Santa Maria, Paranoá, Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto. A lista completa dos locais, com endereço e horários, está disponível no site da SES-DF.

Além dos imunizantes contra gripe e covid-19, os locais também irão atualizar a caderneta de vacinação, com doses previstas conforme cada faixa etária. Recomenda-se levar documento de identificação e, se possível, os registros das vacinas já recebidas. Será possível ainda tomar mais de um imunizante no mesmo dia.

Não haverá imunização no domingo (5). Na segunda-feira (6), a rede de unidades básicas de saúde (UBSs) reabre com mais de 100 salas de vacinação disponíveis.

Com informações da Agência Brasil