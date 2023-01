Quadras de esporte recuperadas e lazer renovado no Plano Piloto

Equipamentos públicos nas asas Norte e Sul, Vila Telebrasília e Noroeste estão em reforma, com investimento de R$ 1,3 milhão

Seis quadras poliesportivas em diferentes pontos do Plano Piloto estão em reforma. Quadras “surradas”, algumas com defeitos no piso ou até mesmo sem o alambrado que delimita o campo. O investimento do GDF é de R$ 1,3 milhão para deixar novos os pontos de lazer. A verba é originária da Novacap – que executa os reparos -, da Administração Regional do Plano Piloto e de emendas parlamentares.

Exceto a quadra do Noroeste – que passou por uma manutenção básica no piso, alambrados e traves -, esses espaços tiveram seus pisos demolidos para a instalação de um novo de concreto usinado. Todos os alambrados foram consertados e pintados. As traves estão sendo restauradas. E os locais vão receber tabelas de basquete novas e postes para a prática do voleibol.

Arte: Agência Brasília / Fonte: Administração Regional do Plano Piloto

O caso da 411 Norte chama a atenção. Um acanhado campinho de 22 m x 16 m, que já contou com aulas de escolinha de futebol, é adorado pelos moradores. O programa RenovaDF passou por ali no ano passado e fez manutenção no alambrado e pintura no piso, com a colaboração de alguns moradores. Todavia, o piso apresentava frestas e ainda estava desnivelado. A administração mapeou a quadra, enquanto operários da Novacap estão lá recuperando o restante.

Lazer no pós-pandemia

Melhorias no campo esportivo entre as quadras 110 e 111 Sul incluem novo alambrado e pintura | Foto: Divulgação/Administração do Plano Piloto

A moradora Melyssa Crosara, 42, observou que a filha reclamou do “fechamento” da quadra onde se diverte com os patins, mas aprovou a reforma. “Dava para perceber umas rachaduras no campo, então tem que fazer os reparos necessários, colocar um piso novo”, diz.

“Esses locais são muito importantes para a comunidade, ainda mais após uma pandemia. Estão todos precisando se reconectar, reencontrar os vizinhos”, avalia a servidora pública. Quase R$ 146 mil foram investidos no point da quadra 411.

Na SQN 403, as obras estão adiantadas. O piso já foi todo refeito, e os próximos passos são a instalação das balizas e a pintura do espaço, que já ganhou contornos de novo. Nada que tenha impedido o garoto Cauã Dixie, 9, de chutar umas bolas ali. “Vai ficar bem legal. O piso já está todo lisinho”, disse. A mãe dele, Jhennyfer Lauren, 32, amante de esportes, contou que duas vezes por semana leva os dois filhos à quadra.

“Acho uma iniciativa excelente reformar esses equipamentos públicos, não só para as nossas crianças, mas também para pessoas que passam por aqui e que querem um pouco de lazer”, afirma a personal trainer. Já um dos campos da vizinha Asa Sul, entre a 110 e a 111, está praticamente finalizado e com um alambrado vistoso, coisa que não existia ali.

Segundo o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, esses serviços de restauração vão continuar. “A população do Plano Piloto gosta muito da prática de esportes, e estamos atentos às melhorias que as quadras precisam”, afirma. “Nosso objetivo é fazer uma gestão participativa , em que a comunidade possa estar sempre enviando as demandas para que possamos cuidar delas”.

Com informações da Agência Brasília