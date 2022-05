Quadra invadida em Taguatinga será reformada

A quadra de esportes da QS 5, por sinal, estava bastante avariada após um incidente: um carro desgovernado invadiu o espaço

Quem frequenta, se diverte e se exercita em Taguatinga terá dois conhecidos espaços de lazer renovados e devolvidos em boas condições. As praças da QS 5, em Taguatinga Sul, e da Vila Dimas passam por diversos serviços realizados pelo GDF Presente. Recuperação e pintura das quadras de esportes, troca de alambrado, conserto e pintura dos bancos de cimento, manutenção do parquinho infantil e troca das redes das traves estão sendo executados pelos operários.

A quadra de esportes da QS 5, por sinal, estava bastante avariada após um incidente: um carro desgovernado invadiu o espaço, destruindo parte do alambrado. Dessa forma, o Polo Oeste II do programa e a administração regional trabalham em conjunto para ‘reerguer’ a quadra.

“É um campo bastante antigo, feito em 2006, e tivemos esse episódio com o carro que acabou de estragar a quadra durante uma madrugada”, conta o professor de biologia e morador da região, Orlando Alves, 55 anos. “Ficamos satisfeitos que o serviço começou, pois é um local muito usado por nossos meninos e também do Areal, que jogam de dia e de noite. Precisava voltar a funcionar com segurança”, pontua.

Cinco reeducandos da Fundação Nacional de Amparo ao Preso (Funap) trabalham no espaço que ficará pronto em até dez dias, informa o coordenador do polo, Elton Walcácer. Já na Vila Dimas, a pracinha situada em meio a uma disputada área comercial também está com os bancos novinhos e pintados, além dos alambrados e o piso da quadra poliesportiva que estão sendo recuperados. Confira outras ações do GDF Presente:

Depreciação com o tempo

Segundo o administrador regional de Taguatinga, Ezequias Pereira, são pontos de lazer bem antigos e que precisam de intervenções para o conforto e a diversão da comunidade. “Taguatinga completa, agora em junho, 64 anos e muitas dessas praças têm quase a idade de nossa cidade e depreciaram bastante. A presença do GDF Presente nessas ações nos ajuda muito a deixá-las novamente em ordem para o uso dos moradores”, finaliza.

*Com informações de Rafael Secunho, da Agência Brasília