‘Público de 40 anos deve receber 4ª dose em breve’, diz Ibaneis

No momento, no DF, a 4ª dose está disponível para a faixa etária de 50 anos e para profissionais da área da saúde

Após o lançamento do 6º Ciclo do programa RenoveDF, que aconteceu em Ceilândia nesta manhã, o governador Ibaneis Rocha falou sobre o aumento dos casos de Covid-19 na capital federal, e disse que a vacinação do público de 40 anos com a 4ª dose será nas próximas semanas.

“O momento é bastante preocupante no que diz respeito à Covid-19, mas sei que estamos no caminho certo, avançando com a imunização. A grande maioria das pessoas já está entrando no quarto ciclo de vacinação, e a gente espera reduzir a idade nas próximas semanas para o público de 40 anos. Temos convicção de que o único caminho para acabar com o vírus é a vacinação”, completou o governador.

Atualmente, a vacinação do DF está na quarta dose para pessoas de pelo menos 50 anos e profissionais de saúde. Além disso, a dose de reforço foi liberada para adolescentes a partir de 12 anos. Em ambos os casos, é necessário ter tomado a dose anterior há pelo menos quatro meses.