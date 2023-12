Publicado resultado final de concurso de Agente em Saúde

O certame foi aberto em dezembro de 2022, com provas aplicadas em 24 de setembro pela banca Fundação de Apoio Tecnológico (Funatec)

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad/DF) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (22), o resultado final e a homologação do concurso público para cargos de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (Avas) e Agente Comunitário de Saúde (ACS) da Secretaria de Saúde (SES-DF). Ao todo, foram ofertadas 1.019 vagas de nível médio, sendo 119 imediatas e 900 para cadastro de reserva.

O certame foi aberto em dezembro de 2022, com provas aplicadas em 24 de setembro pela banca Fundação de Apoio Tecnológico (Funatec). A remuneração inicial é de R$ 1.988,00 para o cargo de ACS e de R$ 4.485,00 para a função de Avas.

“A Subsecretaria de Vigilância à Saúde do DF recebe com muito entusiasmo a informação da homologação dos agentes aprovados neste concurso. Esses profissionais reforçarão o quadro da Diretoria de Vigilância Ambiental [Dival] e desenvolverão um papel importante de prestação de serviços à prevenção e ao combate de endemias na capital”, destaca o subsecretário de Vigilância à Saúde (SVS), Divino Valero.

Criada pela Lei nº 5.237/2013, ambas as carreiras são peças fundamentais no acolhimento da população, realizando ações de promoção à saúde e prevenção. Os ACSs desenvolvem suas atividades a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde, realizando visitas domiciliares. O objetivo é ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania.

Já os Avas atuam na prevenção e no combate de epidemias e de pragas. Eles fazem ações de campo, educacionais, visitas técnicas e pesquisas, além de trabalhar em programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos, controle de endemias, zoonoses etc.

O subsecretário de Gestão de Pessoas (Sugep), João Eudes Filho, afirma que a ocupação desses cargos está diretamente relacionada ao fortalecimento do serviço de saúde pública da SES-DF. “Ao preencher essas vagas, os candidatos terão a oportunidade de contribuir diretamente para a melhoria da qualidade de vida da comunidade, trabalhando de forma integrada com outros profissionais da saúde”.

A publicação da homologação do concurso significa que a gestão recebe o sinal verde para o chamamento dos novos concursados, a depender do orçamento financeiro. Os candidatos convocados deverão se atentar ao que estabelece o edital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília