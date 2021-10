Publicada licitação para bloco da UTI no HRP

O certame será realizado pela Novacap, que será responsável pela obra, e está programado para o dia 19 de novembro, às 9h. O valor estimado da contratação é de R$ 20,6 milhões

Nesta terça-feira (26), o aviso de licitação para a construção do bloco da UTI do Hospital Regional de Planaltina foi publicado no Diário Oficial. A notícia é uma das mais esperadas pela população da região administrativa.

“Com muita satisfação trago esse comunicado à população da cidade. Trata-se de um importante avanço nessa nossa luta, uma vitória de todos os moradores de Planaltina e do DF”, comentou o deputado distrital Claudio Abrantes (PDT). “Agradeço ao governador Ibaneis Rocha por mais esse compromisso cumprido junto à nossa população”, completou.

O certame será realizado pela Novacap, que será responsável pela obra, e está programado para o dia 19 de novembro, às 9h. O valor estimado da contratação é de R$ 20,6 milhões.

Na sessão da Câmara Legislativa do Distrito Federal do dia 5/10, fora aprovado projeto de lei, de autoria do Executivo, que inclui crédito no valor de R$ 23 milhões para a ampliação do Hospital Regional de Planaltina e a construção do bloco de bloco de UTI.

Anteriormente, graças a emendas de autoria de Claudio Abrantes, já haviam sido destinado recursos para as obras da Radiologia e da nova Subestação Elétrica. Ambas as novas alas de apoio são fundamentais para que seja instalada a Unidade de Terapia Intensiva.

A condução das obras da nova Subestação Elétrica, que dará o suporte energético demandado pela futura UTI, também estará sob responsabilidade da Novacap. Os recursos destinados por Claudio Abrantes são da ordem de R$ 1,2 milhão. Já a nova Radiologia, também imprescindível para a instalação da UTI, conta com emenda de Abrantes no valor de R$ 950 mil, destinada para o Fundo de Saúde do Distrito Federal.

“Nosso trabalho pela UTI vem sendo desenvolvido de forma consistente, cuidando de todos os detalhes, para que não haja riscos ou problemas futuros. Não adianta, por exemplo, ter o bloco da UTI se houver o risco de ela ficar sem energia elétrica”, explicou Claudio Abrantes.

Já aprovado, o projeto do novo bloco inclui à unidade também uma ala de internação infantil. “Essa é uma vitória importantíssima para cada morador de Planaltina, por isso não descansamos um minuto nessa luta”, finalizou Claudio Abrantes.