PSDB/Cidadania lança Yara Prado candidata ao Senado

“Quero representar as mulheres e cidadãos do DF no Senado e dar qualificação e segurança para as mulheres”, diz Yara

A Federação PSDB-Cidadania definiu, neste sábado (3), a nova chapa que concorrerá ao Senado. Ela será liderada pela influenciadora Yara Prado, conhecida por ministrar cursos para empresárias do ramo de maquiagem. Como primeira suplente foi registrada a professora Jô Lira, e como segunda, Lourdinha Werneck. É uma chapa de mulheres, todas tucanas. “Quero representar as mulheres e cidadãos do DF no Senado e dar qualificação e segurança para as mulheres”, diz Yara. Yara Prado é brasiliense, filha de Marina e Jose Batista, mãe de dois filhos (João Lucas e Jeovanna) e casada com João Paulo. Ela é veterinária, maquiadora, empresária e influenciadora de mulheres, cidadãos e jovens entre os seus mais de 300 mil seguidores. Depois de se formar em Medicina Veterinária na UnB, Yara Prado foi selecionada para trabalhar na Bayer, inclusive ganhando prêmios na empresa farmacêutica alemã. Morou um tempo nos Estados Unidos e retornou à Brasília para se casar e constituir sua família. Na sua nova fase de vida, com a doença ELA adquirira pelo seu marido, Yara Prado mudou seu foco profissional e se voltou para a maquiagem. “Também descobri o quanto tinha o poder de influenciar e despertar a capacidade da mulher para empreender, levantar sua autoestima e reconhecer o seu poder e capacidade de superar seus desafios diários”, relata.