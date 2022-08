PSB anuncia Janaina Almeida como vice de Rafael Parente, em chapa pura

Articuladora das lutas pelo empoderamento feminino e contra a discriminação racial, Jana está à frente de diversas iniciativas

O PSB anunciou a professora Janaína Almeida para vice do seu candidato a governador, Rafael Parente. Será uma chapa pura, ou seja, com integrantes só de um partido.

Especialista em Neuropsicopedagogia e formada em Estudos Sociais com habilitação em História (UPIS) e Pedagogia (UnB). É professora da SEEDF e possui vários cursos de especialização na área de Educação. Premiada em 2015 por Boas Práticas de Gestão, além de diversas moções de reconhecimento e louvor pelo trabalho realizado à frente da gestão da Escola Classe 05 do Guará, colocando a escola em 1º lugar no IDEB da cidade e entre as 5 primeiras do DF, exemplo de excelência e referência em educação.

Professora da rede pública há 25 anos, Janaína ocupou cargos de destaque e importância na gestão da educação do DF. Convidada para o cargo de Secretária Executiva Pedagógica da SEEDF, e ocupando os cargos de Chefe da Assessoria e Assessora Especial do Gabinete do Secretário de Educação do DF, de Assessora Pedagógica na Coordenação Regional de Taguatinga , foi Assessora Parlamentar de Educação do Deputado Federal Professor Israel, na Câmara Federal.

A professora é membro do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalhador Adolescente. Compõe à CIL/UNB – Comissão das Licenciaturas da Universidade de Brasília. E integra o recém criado Observatório da Educação Básica da UnB.

Articuladora das lutas pelo empoderamento feminino e contra a discriminação racial, Jana está à frente de diversas iniciativas relacionadas à Educação Antirracista em todo país. Defensora incansável da educação pública, acredita na qualidade do Ensino, na competência dos educadores e na necessidade de avanços e modernização para o ensino brasileiro, sobretudo na área tecnológica e na inovação metodológica. Filiada ao PSB/DF é candidata a vice-governadora.