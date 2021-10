Prorrogado prazo para inscrição de novatos em escolas públicas

Por causa dos problemas dos últimos dias no 156, pré-matrícula de novos alunos poderá ser feita até 31 de outubro

Estão prorrogadas até 31 de outubro as inscrições para alunos novatos na rede pública de ensino. O prazo se encerraria no próximo domingo (24), mas, diante dos muitos relatos de dificuldades de acesso no número 156, feitos por pais e responsáveis, a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, determinou a prorrogação por uma semana.

O novo prazo vale tanto para a telematrícula pelo número 156 opção 2 quanto pelo site da secretaria, que continuará aberto às inscrições, que funcionam como pré-matrícula.

“Nesta semana, solicitamos o aumento no número de atendentes do 156 dedicados à telematrícula. Mas só isso não basta. Além de regularizar o atendimento, ou seja, quando o cidadão discar, ele deve ser atendido prontamente, é preciso compensar o período em que houve problemas, em que os pais e mães ligaram e não conseguiram falar”, explica a secretária.

O número de canais exclusivamente voltados para a telematrícula no 156 foi triplicado – eram 10, agora são 30 atendentes. Pelo telefone, basta ligar para 156, opção 2, das 7h às 21h, nos dias úteis. Aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h.

A subsecretária de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação, Mara Gomes, explica que a inscrição pelo 156 é mais democrática do que pela internet. “Para fazer a inscrição pelo site, a pessoa precisa ter acesso à internet, que não é totalmente regular em todas as regiões. Já a telematrícula não tem esse problema, pois basta uma ligação telefônica gratuita”, diz.

Pelo site, é possível fazer a inscrição durante as 24 horas do dia.

Até as 14h desta quinta-feira (21), 19.122 inscrições foram realizadas pelo telefone 156 e pela internet. No ano passado, o período de inscrições totalizou 31.974 cadastros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem pode se inscrever

As inscrições são exclusivamente para o ingresso de novos estudantes na educação infantil (pré-escola), no ensino fundamental e no ensino médio. Para ser cadastrada, é preciso que a criança complete 4 anos até 31 de março de 2022.

No ato, o interessado precisa informar o número do CPF do estudante que será inscrito e o CEP da residência em que mora ou do local de trabalho dos pais ou responsáveis.

Com essas informações, a Secretaria de Educação irá direcionar os novos estudantes para escolas o mais próximo possível da residência ou do local de trabalho dos pais ou responsáveis.

Resultado e efetivação da matrícula

A previsão é divulgar o resultado no dia 21 de dezembro de 2021, no site da Secretaria de Educação. Nesta data, os interessados vão saber para qual escola serão direcionados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As matrículas deverão ser efetivadas de 4 a 11 de janeiro de 2022. As orientações sobre o procedimento serão divulgadas oportunamente.

Ensino especial

O cadastro e a triagem de novos estudantes especiais, como também o remanejamento dos que já são matriculados em escolas da rede pública de ensino do DF, serão realizados até o dia 29 de outubro.

No caso de inscrição e triagem, os interessados devem se dirigir à regional de ensino mais próxima da casa ou do trabalho dos pais ou responsáveis. Para remanejamento (transferência de uma escola pública para outra), é necessário ir à secretaria da unidade escolar onde o estudante está matriculado.

A renovação da matrícula para o próximo ano letivo é automática para aqueles que já estão na rede pública de ensino. As secretarias escolares é que fazem a confirmação de matrícula desses alunos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para quem deseja mudar de uma instituição pública de ensino para outra, o remanejamento escolar ocorrerá de 8 a 11 de novembro, diretamente na escola onde o estudante está matriculado.

Da creche para a pré-escola

Para as crianças matriculadas em creches públicas e parceiras, o encaminhamento para a pré-escola na rede pública é automático. Porém, se os pais ou responsáveis pelas crianças quiserem atendimento em uma unidade escolar diferente da indicada para o ano letivo de 2022, devem fazer nova inscrição.

O cadastro deve ser feito também até 24 de outubro, exclusivamente por meio da Central de Atendimento ao Cidadão – 156, opção 2.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Caso optem por dar continuidade ao atendimento na rede pública de ensino na escola indicada, não é necessário efetivar nova inscrição por parte dos pais ou responsáveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atenção: no caso das crianças matriculadas via Cartão Creche, todas precisam ter nova inscrição, pois o encaminhamento para a pré-escola não é automático.