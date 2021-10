Propostas à Advocacia Pública Federal

Anafe organiza debate que ocorre nesta segunda (25), de modo virtual, para que sejam conhecidos os candidatos à OAB-DF

Um debate promovido nesta segunda-feira, 25, às 19h30, pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe) entre os candidatos à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal (OAB/DF), dará a oportunidade para os postulantes ao cargo apresentarem suas propostas para a Advocacia Pública Federal. A eleição da OAB/DF deverá ocorrer no final de novembro.

“Instamos nossos associados e os demais Advogados Públicos Federais, Estaduais e Municipais a participarem das eleições e da vida associativa de nossa Ordem dos Advogados, contribuindo para a defesa e o aprimoramento institucional da advocacia como um todo e para a Advocacia de Estado de modo particular, no sentido da reafirmação de ambas como Funções Essenciais à Justiça”, afirma Lademir Rocha, presidente da Anafe.

A transmissão será feita ao vivo pela TV ANAFE.